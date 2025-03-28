Не просто маразм Путіна. Як Кремль планує ввести управління ООН в Україні, розповів політолог

У Кремля з'явився новий наратив в інформаційній війні

Нові абсурдні заяви очільника Росії Володимира Путіна щодо бажання ввести управління ООН в Україні — це абсурд. До них слід ставитись обачно.

Як зазначає політолог Вадим Денисенко, сприймати слова Путіна за маразматичні ідеї не треба, адже у випадку з ООН це ціла кампанія, над якою "працювали найкращі уми РФ".

"Спойлер: ідея ідіотична. Але ми маємо памʼятати: затверджений план в Росії відпрацьовується, а не викидається в смітник. Тому до цього треба поставитися серйозно", — йдеться у повідомленні.

Денисенко додає, що більшу ясність у ці прагнення Кремля внесли заяви речника Путіна Дмитра Пєскова. За його словами, Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

"Росія констатує "відсутність" контролю за збройними силами з боку керівництва України. Україна приєдналася до мораторію на удари по енергооб'єктах та дала команду військовим, яка, очевидно, "не виконується"", — сказав Пєсков.

Політолог розтлумачує цю заяву наступним чином:

Кремль вкотре наголошує на "нелегітимності влади" в Україні, яка нібито "не може контролювати свою армію". Росія залишається "миролюбною країною, яка прогне закінчити війну, а от Україна — ні". Терорист в цій війні "не Кремль".

За словами Денисенка, наразі це один з найголовніших наративів Кремля, з яким Україні слід боротися. Ймовірно, Росія такими заявами намагається не тільки відбілити свою репутацію, а схилити Захід на свій бік, зокрема і ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США відреагували на мрії Путіна про "тимчасову адміністрацію" в Україні.