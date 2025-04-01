Буде боляче? У Трампа розглядають агресивніші дії проти Росії, – ЗМІ

Американські чиновники вважають, що санкцій практично не дотримуються

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія навмисно затягує переговори про всеосяжне припинення вогню. За даними Fox News, він розчарований поведінкою Володимира Путіна і допускає посилення санкційного тиску на Москву.

Про це повідомила кореспондентка FOX. Вона посилається на джерело, обізнане з внутрішніми обговореннями у Білому домі.

За інформацією FOX, Трамп переконаний, що Росія "тягне час" у переговорах, а адміністрація США наразі розглядає агресивніше виконання санкцій, зокрема проти так званого "тіньового флоту" — танкерів, які перевозять російську нафту в обхід обмежень. За оцінками американських чиновників, зараз ефективність дотримання санкцій становить лише "3 з 10 можливих".

У адміністрації вважають, що перехоплення "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі може стати "легкою ціллю" для тиску. За даними FOX, 70% нелегальних продажів російської нафти здійснюються саме через ці судна, більшість з яких уже перебувають під санкціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія відмовляється від угоди зі США щодо припинення вогню в Україні. У Кремлі вважають, що їхня "головна вимога" не буде виконана в поточному проєкті угоди.