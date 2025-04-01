Декрет хочуть суттєво скоротити: у МОН запропонували ідею

В Україні хочуть облаштувати садки так, щоб вони могли приймати немовлят

В Україні ситуація з демографією та економікою залишає бажати кращого, а тому в уряді замислилися про те, щоби змінити заклади дошкільної освіти. Наприклад, приймати дітей туди від трьох місяців.

Про це розповіла заступник міністра освіти Анастасія Коновалова в інтерв’ю "Освіторія Медіа". За її словами, багато жінок не можуть продовжувати роботу після пологів саме тому, що немовлят не приймає жоден садок.

"Відкриття ясел надважливе в умовах, коли на українському ринку праці бракує людей, а криза демографії тісно переплетена з економічною. Чи не основний бар’єр виходу жінки на роботу в таких умовах — неможливість отримати послугу дошкільної освіти", — сказала вона.

При цьому вона зазначила, що, згідно з дослідженнями, якщо забезпечити дітей від одного року можливістю відвідувати садочки, близько 750 тисяч жінок зможуть повернутися на ринок праці.

Коновалова додала, що у воєнний час великою проблемою стала необхідність набирати дітей у дитячі садки і вже через 1-3 роки багато хто з них дійдуть до вибору між закриттям та зміною діяльності. Ситуація, за її словами, не така помітна в Києві та прилеглих містах. Проте в інших обласних центрах ситуація вже призводить до того, що багато громад вже почали працювати над тим, щоб або надавати ширший спектр послуг, або набирати дітей молодшого віку.

"Тому якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритизували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців)", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, згідно з підрахунками McKinsey Global Institute в Україні до 2040 року житиме близько 30 мільйонів людей.