"Не зрозуміло, з ким підписувати мир": Путін видав нову порцію абсурдних заяв

Путін традиційно видав низку брехні та маячні на адресу України

Російський правитель Володимир Путін ближче до ночі 27 березня виступив з черговою низкою хворих заяв. Серед іншого, Путін вимагає віддати Україну під "тимчасове управління", розмріявся про "добивання ЗСУ", вчергове вже назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" та ниє, що Європа намагається його "обдурити".

Про це він заявив під час виступу перед на Арктичному форумі в Мурманську, який спромігся відвідати (якщо це, звісно, був справжній Путін, а не черговий двійник). Про що саме говорив російський правитель:

Росія, мовляв, готова співпрацювати з Європою щодо врегулювання війни в Україні, тільки от європейські країни, виявляється, "намагаються нас обдурити". Традиційна російська пропагандистська казочка, розрахована на внутрішнього споживача.

Путін вимагає обговорити введення "тимчасового управління" в Україні – нібито, щоб провести вибори. На чолі цих "управлінців" повинні бути ООН та деякі "неназвані країни" – вочевидь, Путін натякає на Росію.

Вчергове оголосив президента України Володимира Зеленського "нелегітимним", а через це оголосив "нелегітимними" усі українські органи влади – тепер, мовляв, "незрозуміло, із ким підписувати мир". Найсмішніше, що це заявив реально нелегітимний так званий "президент" Росії , оскільки "голосування" на останніх виборах російського президента відбувалося й на тимчасово окупованих територіях України, що робить його результати юридично нікчемним . Щобільше, через це нелегітимні також російський так званий "уряд", оскільки його чиновників призначає Путін, та уся російська "Державна дума", не кажучи вже про призначену Путіним "місцеву владу" в російських регіонах.

"нелегітимним", а через це оголосив "нелегітимними" усі українські органи влади – тепер, мовляв, "незрозуміло, із ким підписувати мир". Найсмішніше, що це заявив , оскільки "голосування" на останніх виборах російського президента відбувалося й на тимчасово окупованих територіях України, . Щобільше, через це нелегітимні також російський так званий "уряд", оскільки його чиновників призначає Путін, та уся російська "Державна дума", не кажучи вже про призначену Путіним "місцеву владу" в російських регіонах. Назвав президента США Трампа людиною, яка щиро прагне завершити війну.

Кремль підтримує мирне вирішення, але треба "усунути першопричини" – ще один традиційний пропагандистський штамп.

Також Кремль готовий "співпрацювати будь з ким", щоб "усунути українську проблему".

Росія хоче "гарантувати свою безпеку" на довгі роки. Схоже, що у Кремлі дійсно настільки бояться Україну.

Серед іншого Путін розмріявся, що російська армія та російські військові загалом зроблять те, чого не здатні зробити вже четвертий рік – "доб'ють українські війська".

Нагадаємо, що 27 березня Путін виступив на Арктичному форумі в Мурманську та зробив низку заяв про стратегічні цілі РФ у регіоні. За його словами, Росія має намір "укріплювати глобальне лідерство в Арктиці" незалежно від викликів і складнощів.

Контекст цих заяв значною мірою перегукується з оприлюдненою раніше аналітикою розвідки США. У своєму звіті американські розвідники назвали Росію постійною загрозою для глобальних інтересів США, зокрема — в Арктиці. Москва, йдеться у доповіді, намагається посилити контроль над морськими шляхами в регіоні, розробляти арктичні запаси нафти і газу та реагувати на розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції. У документі також зазначено, що РФ прагне перетворити Арктику на зону стратегічної переваги — зокрема, за допомогою розвитку військової інфраструктури та ядерних підводних човнів. Особливу увагу Москва приділяє Гренландії, з огляду на її стратегічне розташування поблизу бази США "Туле".