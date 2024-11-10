Під Москвою пролунали вибухи через масовану атаку БПЛА (відео, карта)

У мережі вже з’явилися фото та відео, на яких видно чорний дим, що здіймається в небо

У Раменському міському окрузі Московської області нібито збиті безпілотні літальні апарати, що летіли на столицю. Про постраждалих поки що немає жодних даних.

Відповідна інформація з’явилася вранці 10 листопада у російських Telegram-каналах. Також там публікують перші кадри з місця події.

На деяких фото видно дим на одній із територій зазначеного округу.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі заявив, що руйнувань у Раменському окрузі нібито немає.

"Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — сказав він і згодом повідомив про збитки ще двох БПЛА.

Потім він сказав, що ще вісім безпілотників, які летіли на Москву, нібито збиті силами ППО Міноборони у міських округах Раменки, Домодєдово та Коломна.

Як пише паблік SHOT, посилаючись на власні джерела, в московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА введено План "Килим". Це означає режим закритого піднебіння для всіх літальних апаратів. Усі літаки і гелікоптери, що знаходяться в цей момент у повітрі, повинні негайно здійснити посадку або вийти з певної зони.

Наразі кілька рейсів, що летять до Москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.

Загалом, за останню годину, як пишуть пабліки, у Підмосков’ї збито 17 БПЛА, які летіли на Москву. Останні п’ять — у міських округах Раменське та Домодєдово.

Як пише Baza, два приватні будинки спалахнули, попередньо, внаслідок падіння уламків безпілотника в селі Станове в Раменському районі Підмосков'я.

"За попередніми даними, один будинок зруйнований, у другого горить дах. Також був пошкоджений автомобіль, що проїжджав повз", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 листопада в російському Брянську прогриміли вибухи і почалася пожежа. Безпілотники атакували військовий об’єкт.