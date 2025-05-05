Репетиція перед 9 травня? Москва панікує через атаку дронів, введено план "Килим"

Росіяни змушені були ввести план "Килим" у міжнародному аеропорту "Внуково" неподалік від Москви

Московська область вночі 5 травня опинилася під атакою ударних безпілотників. Росіяни скаржаться на сильні вибухи в районі Підмосков'я, панікують також мешканці безпосередньо російської столиці.

Про атаку безпілотників написали російські інформаційні канали – за їхніми даними, було зафіксовано звуки прольоту дронів у Підмосков'ї, вибухи та роботу російської протиповітряної оборони в місті Подольськ. Мер Москви Сергій Собянін написав, що нібито було відбито атаку чотирьох БПЛА.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – сказано у повідомленні.

Також росіяни змушені були ввести план "Килим" у міжнародному аеропорту "Внуково" неподалік від Москви. Це означало, що у повітряному просторі біля аеропорту з'явилися повітряні об'єкти. Аеропорт тимчасово припинив роботу.

Нагадаємо, що тимчасово окупований росіянами Крим в ніч на 2 травня перебував під масованою атакою БПЛА. Безпілотники завітали на російські аеродроми у Бельбеку та Новофедорівці, вибухи було чутно також у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Гвардійському та інших локаціях півострова.

Як повідомляв "Телеграф", 22 квітня на одному із найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії у Володимирівській області стався вибух. На 51-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони Російської Федерації), розташованому за 8 км від Кіржача на зберіганні було близько 105 тис. тонн боєприпасів.