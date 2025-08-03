На Росію вночі налетів рій дронів: у Сочі горять тонни палива, а у Воронежі безліч руйнувань (відео)

Усього було чути близько 30 вибухів

Російське місто Сочі масово атакували дрони. В результаті спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах. Там же показали фото та відео з місця події.

Атака розпочалася після 02:00. Усього було чути понад 30 вибухів. Крім того, удари були і по інших регіонах. Система ППО спрацювала над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.

" В Адлерському районі уламки безпілотника влучили по цистерні з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. До ліквідації наслідків пожежі вже почали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки", — заявив мер Сочі.

У мережі пишуть, що у сочинському аеропорту затримано 52 рейси, один літак продовжує кружляти у небі. У Пскові також введено план "Килим" — повітряна гавань не приймає і не випускає рейси. Проте нині обмеження нібито вже знято.

У мережі повідомили, що у сочинському аеропорту затримано 52 рейси, один літак продовжує кружляти у небі. У Пскові також введено план "Килим" — повітряна гавань не приймає і не випускає рейси.

Також через роботу РЕБ у Воронежі сталися масштабні пожежі. Крім того, через падіння уламків дрона у Воронежі постраждав дім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 серпня в Росії пролунала чергова серія вибухів у низці міст. Під ударом опинилося місто Пенза, де знову прилетіло на підприємство "Радіозавод". Також вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області РФ, де спалахнуло нафтопереробне підприємство.