На Россию ночью налетел рой дронов: в Сочи горят тонны топлива, а в Воронеже множество разрушений (видео)

Всего было слышно около 30 взрывов

Российский город Сочи массировано атаковали дроны. В результате вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях. Там же показали фото и видео с места происшествия.

Атака началась после 02:00. Всего было слышно более 30 взрывов. Кроме того, удары пришлись и по другим регионам. Система ПВО сработала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники", — заявил мэр Сочи

В сети пишут, что в сочинском аэропорту задержано 52 рейса, один самолёт продолжает кружить в небе. В Пскове также введён план "Ковёр" — воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы. Однако в настоящее время ограничения якобы уже сняты.

Также атака была совершена по Краснодарскому краю. При падении обломков БПЛА в Воронежской области есть повреждения, а в Нижегородской области слышали звуки хлопков и прилета.

В сети сообщили, что в сочинском аэропорту задержано 52 рейса, один самолёт продолжает кружить в небе. В Пскове также введён план "Ковёр" — воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 августа в России прогремела очередная серия взрывов в ряде городов. Под ударом оказался город Пенза, где снова прилетело по предприятию "Радиозавод". Также взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области РФ, где вспыхнуло нефтеперерабатывающее предприятие.