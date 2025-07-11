Росію масовано атакували дрони: під прицілом — кілька заводів, вибухи лунали і під Москвою (відео)

Деякі заводи атакували повторно

Українські безпілотники в ніч на 11 липня масово атакували Росію. Вибухи лунали у Тульській області та навіть Підмосковʼї.

Про атаку повідомляють у російських ЗМІ. Генштаб та СБУ поки не коментували удари по Росії.

Телеграм-канал ASTRA пише, що місцеві заявили на атаку в Пролетарському район міста, де розташовані три найбільших підприємства оборонної промисловості РФ. На кадрах зафіксовано звуки потужних вибухів

Об'єктами атаки стали:

АТ "Конструкторське бюро приладобудування" — займається розробкою высокоточного керованого озброєння.

Науково-виробниче об'єднання СПЛАВ — виробник реактивних систем залпового вогню.

АТ "Щегловський вал" — одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, що розробляє керовані системи озброєння для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю.

"Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова". За попередньою інформацією це підприємство спеціалізується на виготовленні: Зенітно-ракетних пушкових комплексів (ЗРПК), Протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), Бойових модулів.

Всі три заводи вже піддавалися атакам у травні та червні цього року, що свідчить про системний характер ударів по військово-промисловому комплексу агресора.

Повторний удар по виробництву дронів

Паралельно з атакою на Тулу, українські дрони завдали ударів у Підмосков'ї. Основною ціллю стало місто Дубна, де розташовані ключові підприємства з виробництва безпілотників.

Під ударом опинились:

АТ "Кронштадт" — перший у Росії серійний завод зі збирання ударних і розвідувальних дронів. Це вже повторна атака по заводу "Кронштадт".

Дубненський машинобудівний завод імені Н. П. Федорова — займається розробкою наземних пунктів управління та цільових навантажень, виготовленням деталей та вузлів для безпілотників.

Нагадаємо, Росію накрила серія потужних вибухів та пожеж. Куди дісталися дрони — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.