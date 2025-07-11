Росію масовано атакували дрони: під прицілом — кілька заводів, вибухи лунали і під Москвою (відео)
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Деякі заводи атакували повторно
Українські безпілотники в ніч на 11 липня масово атакували Росію. Вибухи лунали у Тульській області та навіть Підмосковʼї.
Про атаку повідомляють у російських ЗМІ. Генштаб та СБУ поки не коментували удари по Росії.
Телеграм-канал ASTRA пише, що місцеві заявили на атаку в Пролетарському район міста, де розташовані три найбільших підприємства оборонної промисловості РФ. На кадрах зафіксовано звуки потужних вибухів
Об'єктами атаки стали:
- АТ "Конструкторське бюро приладобудування" — займається розробкою высокоточного керованого озброєння.
- Науково-виробниче об'єднання СПЛАВ — виробник реактивних систем залпового вогню.
- АТ "Щегловський вал" — одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, що розробляє керовані системи озброєння для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю.
- "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова". За попередньою інформацією це підприємство спеціалізується на виготовленні: Зенітно-ракетних пушкових комплексів (ЗРПК), Протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), Бойових модулів.
Всі три заводи вже піддавалися атакам у травні та червні цього року, що свідчить про системний характер ударів по військово-промисловому комплексу агресора.
Повторний удар по виробництву дронів
Паралельно з атакою на Тулу, українські дрони завдали ударів у Підмосков'ї. Основною ціллю стало місто Дубна, де розташовані ключові підприємства з виробництва безпілотників.
Під ударом опинились:
АТ "Кронштадт" — перший у Росії серійний завод зі збирання ударних і розвідувальних дронів. Це вже повторна атака по заводу "Кронштадт".
Дубненський машинобудівний завод імені Н. П. Федорова — займається розробкою наземних пунктів управління та цільових навантажень, виготовленням деталей та вузлів для безпілотників.
Нагадаємо, Росію накрила серія потужних вибухів та пожеж. Куди дісталися дрони — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.