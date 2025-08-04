Дрони атакували в Росії важливий об'єкт, спалахнула пожежа. Що було під прицілом (відео)

Станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії

Вибухи в Росії лунали в ніч на 4 серпня. Безпілотники атакували залізничну станцію Арчеда в місті Фролово Волгоградської області.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Жителі Волгоградської області повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Окремо телеграм-канал показав моменет прильоту. У місці дуже гучно.

У повідомленні йдеться, що безпілотники також уразили диспетчерське приміщення на території станції.

Також зазначається, що через атаку безпілотників аеропорти у Волгограді та Тамбові тимчасово припинили прийом і відправлення літаків.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив пожежу на станції "Арчеда" після атаки БПЛА:

"Сьогодні вночі силами ППО Міноборони Росії відбита масова атака БПЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Постраждалих немає. В Іловлінському районі в результаті падіння уламків перебитий високовольтний провід, енергетики ведуть роботи з відновлення електропостачання р.п. Іловля і прилеглих населених пунктів. Також зафіксовані осередки загоряння сухої трави, які оперативно усуваються пожежними службами. У Фролово пожежники ліквідують загоряння технічної будівлі станції Арчеда, вибиті шибки в двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для ліквідації нерозірваного БПЛА, розташованого на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів в районі станції Арчеда Фроловського району, працюють сапери. Пошкоджень колій не відзначено", — написав він.

Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій.

Атаки дронів на Волгоградську область

Зазначимо, що це не перша атака невідомих дронів на Волгоградську область.

Наприклад, у ніч на неділю, 27 липня, безпілотник вдарив по електропідстанції в Жовтневому районі, яка забезпечує електроживлення залізничних колій. Місцевий губернатор Андрій Бочаров підтвердив тоді інцидент, додавши, що протиповітряна оборона спрацювала нормально.