Поки Україну атакували "шахеди", у Росії лунали вибухи: дрони могли уразити нафтобазу (відео, фото)

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає

Вибухи в Росії лунали в Орловській області у ніч на 16 червня. Неспокійно було в Орлі.

Місто Орел зазнало атаки безпілотників.Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО. Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає. У Генштабі, СБУ чи ГУР поки не коментували атаку безпілотників.

Навіщо Сили оборони бʼють по нафтобазах

Ці об'єкти забезпечують паливом російську військову техніку, тому їх знищення прямо впливає на боєздатність окупаційних військ. Нафтопереробні заводи та сховища є важливою частиною військово-промислового комплексу Росії, який підтримує агресію проти України.

Атаки на енергетичну інфраструктуру створюють економічний тиск на російський режим і зменшують його здатність фінансувати війну. Багато нафтобаз розташовані в прикордонних регіонах і безпосередньо обслуговують військові потреби російської армії. Знищення цих об'єктів ускладнює логістику постачання для російських військ на фронті.

Вибухи у Росії — що відомо

Нагадаємо, що Орловська область вже була атакована Силами оборони. Наприкінці 2024 року дрони атакували нафтобазу.

Варто додати, що українські безпілотники останнім часом майже щодня відвідують країну-агресорку. Так, у ніч проти 15 червня наші дрони побували у небі над Татарстаном, де знаходиться підприємство з виробництва "шахедів", які щодня атакують нашу країну.