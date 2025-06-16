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Поки Україну атакували "шахеди", у Росії лунали вибухи: дрони могли уразити нафтобазу (відео, фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Вибухи в Росії Новина оновлена 16 червня 2025, 08:18
Вибухи в Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає

Вибухи в Росії лунали в Орловській області у ніч на 16 червня. Неспокійно було в Орлі.

Місто Орел зазнало атаки безпілотників.Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО. Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає. У Генштабі, СБУ чи ГУР поки не коментували атаку безпілотників.

Ці об'єкти забезпечують паливом російську військову техніку, тому їх знищення прямо впливає на боєздатність окупаційних військ. Нафтопереробні заводи та сховища є важливою частиною військово-промислового комплексу Росії, який підтримує агресію проти України.

Атаки на енергетичну інфраструктуру створюють економічний тиск на російський режим і зменшують його здатність фінансувати війну. Багато нафтобаз розташовані в прикордонних регіонах і безпосередньо обслуговують військові потреби російської армії. Знищення цих об'єктів ускладнює логістику постачання для російських військ на фронті.

Вибухи у Росії — що відомо

Нагадаємо, що Орловська область вже була атакована Силами оборони. Наприкінці 2024 року дрони атакували нафтобазу.

Варто додати, що українські безпілотники останнім часом майже щодня відвідують країну-агресорку. Так, у ніч проти 15 червня наші дрони побували у небі над Татарстаном, де знаходиться підприємство з виробництва "шахедів", які щодня атакують нашу країну.

Теги:
#Росія #Вибух #Орловська область