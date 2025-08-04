Дроны атаковали в России важный объект, вспыхнул пожар. Что было под прицелом (видео)

Станция "Арчеда" играет немаловажную роль в военной логистике России

Взрывы в России раздавались в ночь на 4 августа. Беспилотники атаковали железнодорожную станцию Арчеда в городе Фролово Волгоградской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Жители Волгоградской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

Отдельно телеграмм-канал показал момент прилета. В месте очень громко.

В сообщении говорится, что беспилотники поразили диспетчерское помещение на территории станции.

Также отмечается, что из-за атаки беспилотников аэропорты в Волгограде и Тамбове временно прекратили прием и отправку самолетов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил пожар на станции "Арчеда" после атаки БПЛА:

"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отбита массовая атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения п.п. Иловля и прилегающих населенных пунктов. Также зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", — написал он.

Железнодорожная станция "Арчеда" играет немаловажную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

Атаки дронов на Волгоградскую область

Отметим, что это не первая атака неизвестных дронов на Волгоградскую область.

К примеру, в ночь на воскресенье, 27 июля, беспилотник ударил по электроподстанции в Жовтневом районе, которая обеспечивает электропитание железнодорожных путей. Местный губернатор Андрей Бочаров подтвердил тогда инцидент, добавив, что противовоздушная оборона сработала нормально.