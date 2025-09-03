Росія вдарила по Калушу дронами та ракетами. Що відомо про наслідки

За попередніми даними, на щастя, обійшлося без постраждалих

Калуш Івано-Франківської області зазнав російської атаки в ніч на середу, 3 вересня. Ворог влаштував черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні.

Вибухи у Калуші пролунали після третьої години ночі, повідомляє "Суспільне". Міський голова Калуша Андрій Найда поінформував, що постраждалих внаслідок російської атаки, за попередніми даними, немає.

Близько 3 години РФ атакувала Калуш безпілотниками. Ближче до 5 годину ранку пролунали нові вибухи – ворог спрямував на місто ракети "Калібр".

Жителі Калуша під дописом Найди скаржаться про закриті укриття. Пізніше мер заявив, що взяв цю проблему на контроль.

Що відомо про атаку на Україну 3 вересня

Росія атакувала безпілотниками та ракетами. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області. Вибухи пролунали у Знам'янці, Луцьку та Львові, та у Хмельницькому.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 вересня росіяни атакували дронами Знам'янку в Кіровоградській області. Ворог цілив по залізничній інфраструктурі, внаслідок ворожого нальоту є поранені залізничники. Через пошкодження інфраструктури низка потягів буде затримуватися із прибуттям.