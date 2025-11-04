Просував війну в Іраку і ображав Трампа: що відомо про померлого ексвіцепрезидента США Чейні

Діка Чейні називають головним архітектором "війни з терором"

У США на 85-му році помер Дік Чейні — один із найвпливовіших ексвіцепрезидентів в історії держави. Він відіграв вирішальну роль у формуванні американської політики, став ключовим архітектором "війни з терором" та критиком політики Дональда Трампа.

Що відомо:

Колишній віц-президент США Дік Чейні помер через проблеми із серцем у віці 84 років

Дік Чейні був одним із найвпливовіших політиків США, який просував війні в Іраку у 2003 році й різко критикував політику Трампа

Дік Чейні — що про нього відомо

Дік Чейні вважався одним із найвпливовіших віцепрезидентів США. Перш ніж обійняти цю посаду в уряді Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік, Чейні був керівником апарату Білого дому, конгресменом від штату Вайомінг та міністром оборони.

Дік Чейні працював віцепрезидентом США в уряді Буша-молодшого, Фото: Getty Images

Його часто називають головним архітектором "війни з терором", оскільки політик після терактів 11 вересня 2001 року в США активно виступав із заявами про те, що режим Іраку пов’язаний з "Аль-Каїдою" і розробляє зброю масового знищення, щоб передати терористам. Тим самим просуваючи війну в Іраку, що почалася у 2003 році. І хоча багато хто з цих даних не підтвердилися, Чейні до кінця життя залишався переконаним у правильності прийнятих тоді рішень.

Дік Чейні просував війну в Іраку, Фото: Getty Images

Протягом десятиліть Дік Чейні залишався однією з найпомітніших і найсуперечливіших постатей в американській політиці. В останні роки він дистанціювався від Республіканської партії, оскільки почав різко критикувати політику лідера США Дональда Трампа.

Дік Чейні різко висловлювався на адресу Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Колишній віцепрезидент США обізвав Трампа "боягузом" і "найбільшою загрозою для республіки за всю її історію". У 2024 році, щоб не допустити повернення Трампа до Білого дому, Чейні голосував, на подив багатьох демократів, за Камалу Харріс.

Після виходу з політики Дік жив у Вайомінгу і займався публіцистичною діяльністю, випустивши кілька книг про свою кар’єру. Довгі роки він боровся із серцево-судинними захворюваннями, у 2012 році навіть переніс трансплантацію серця.

Як виглядав Дік Чейні, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що Трамп підтвердив намір влаштувати війну в Африці. Яка країна під "прицілом"?