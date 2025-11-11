Схоже на ситуацію перед розпадом СРСР: що відбувається з економікою Росії

Системний аналітик уже назвав це катастрофою

У жовтні 2025 року доходи федерального бюджету Російської Федерації впали на 12% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Уряду довелося урізати витрати. У цілому нині ситуація нагадує СРСР перед його розпадом.

Що потрібно знати:

У жовтні 2025 року доходи федерального бюджету РФ впали на 12%

Знизилися як нафтогазові, так і ненафтогазові доходи

Ситуація нагадує СРСР перед його розпадом

Про це повідомляє системний аналітик Євген Істребін. Методи, які Кремль використав раніше, більше не працюють.

Бюджетні надходження знизилися порівняно з минулим роком — скоротилися як нафтогазові доходи (через падіння цін на нафту та зміцнення рубля), так і нафтогазові.

Ястребін наводить такі невтішні для Кремля цифри:

Доходи у жовтні -2986 млрд. руб. (-12%)

З них:

- Нафтогазові доходи -889 млрд. руб. (-27%)

- Нафтогазові доходи -2096 млрд. руб. (-4%)

Зниження нафтогазових доходів — найгірший сценарій, адже їхня частка в бюджеті більш ніж удвічі перевищує частку нафтогазових надходжень.

Графік зміни доходів до бюджету РФ

У жовтні обсяг зборів за всіма видами податків виявився на 408 млрд рублів, або на 12%, нижче за показник минулого року — це катастрофічне падіння. А за інфляції в 8% воно означає реальне падіння доходів на 20%.

Графік зміни надхоження податків до бюджету РФ

"Всі способи, які вони раніше використовували, перестали працювати. Весь цивільний сектор економіки пішов у рецесію", – зазначає аналітик.

Видатки -3388 млрд. руб. (-12%)

Дефіцит: -403 млрд руб. (У минулому жовтні: -454 млрд руб.)

Зміна видатків з бюджету РФ

Падіння доходів призвело до того, що російському уряду того ж місяця довелося знизити й видатки на ті ж 12%. Але попри це зберігся дефіцит 403 млрд руб.

"Навіть цікаво, на чому вони так зрізали витрати аж на пів трильйона рублів. На секундочку це 6 мільярдів доларів", — дивується Ястребін.

Очевидно, що таке масштабне скорочення витрат не може пройти непомітно. Воно ще сильніше охолодить економіку — особливо за ключової ставки 17%, яка фактично непосильна для всіх галузей, крім оборонної, яка існує коштом держзамовлень.

По суті бюджетний імпульс вичерпаний: він більше не підтримує економічне зростання, а податкові надходження обрушилися. У таких умовах повернення до колишніх темпів збільшення видатків (близько +15% рік до року) призведе лише до лавиноподібного зростання дефіциту.

Поточна ситуація дедалі більше нагадує пізньорадянські 1980-ті, коли десятирічна війна в Афганістані та обвал цін на нафту стали факторами розпаду СРСР.

"Це реально справжнісінька катастрофа для бюджету", — заявляє Ястребін.

Важко підібрати слова, щоб передати масштаб того, що відбувається, але ці прості цифри падіння доходів справді виглядають сенсаційно, наголошує аналітик.

