Похоже на ситуацию перед распадом СССР: что происходит с экономикой России

Системный аналитик уже назвал это катастрофой

В октябре 2025 года доходы федерального бюджета Российской Федерации рухнули на 12% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Правительству пришлось урезать расходы. В целом ситуация напоминает СССР перед его распадом.

Что нужно знать:

В октябре 2025 доходы федерального бюджета РФ упали на 12%

Снизились как нефтегазовые так и ненефтегазовые доходы

Ситуация напоминает СССР перед его распадом

Об этом сообщает системный аналитик Евгений Истребин. Методы, которые Кремль использовал раньше, больше не работают.

Бюджетные поступления снизились по сравнению с прошлым годом — сократились как нефтегазовые доходы (из-за падения цен на нефть и укрепления рубля), так и ненефтегазовые.

Ястребин приводит такие неутешительные для Кремля цифры:

Доходы в октябре -2986 млрд. руб. (-12%)

Из них:

- нефтегазовые доходы -889 млрд. руб. (-27%)

- ненефтегазовые доходы -2096 млрд. руб. (-4%)

Снижение ненефтегазовых доходов — наихудший сценарий, ведь их доля в бюджете более чем вдвое превышает долю нефтегазовых поступлений.

График изменения доходов в бюджет РФ

В октябре объем сборов по всем видам налогов оказался на 408 млрд рублей, или на 12%, ниже показателя прошлого года — это катастрофическое падение. А при инфляции в 8% оно означает реальное падение доходов на 20%.

График изменения поступления налогов в бюджет РФ

"Все способы, которые они раньше использовали, перестали работать. Весь гражданский сектор экономики ушел в рецессию", – отмечает аналитик.

Расходы -3388 млрд. руб. (-12%)

Дефицит: -403 млрд. руб. (в прошлом октябре: -454 млрд руб.)

Изменение расходов из бюджета РФ

Падение доходов привело к тому, что российскому правительству в том же месяце пришлось снизить и расходы на те же 12%. Но несмотря на это сохранился дефицит в 403 млрд. руб.

"Даже интересно, на чем же они так срезали расходы аж на пол триллиона рублей. На секундочку это 6 миллиардов долларов", – удивляется Ястребин.

Очевидно, что столь масштабное сокращение расходов не может пройти бесследно. Оно ещё сильнее охладит экономику — особенно при ключевой ставке в 17%, которая фактически непосильна для всех отраслей, кроме оборонной, существующей за счёт госзаказов.

По сути, бюджетный импульс исчерпан: он больше не поддерживает экономический рост, а налоговые поступления обрушились. В таких условиях возвращение к прежним темпам увеличения расходов (около +15% год к году) приведет лишь к лавинообразному росту дефицита.

Текущая ситуация все больше напоминает позднесоветские 1980-е, когда десятилетняя война в Афганистане и обвал цен на нефть стали факторами распада СССР.

"Это реально самая настоящая катастрофа для бюджета", – заявляет Ястребин.

Трудно подобрать слова, чтобы передать масштаб происходящего, но эти простые цифры падения доходов действительно выглядят сенсационно, подчеркивает аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне масштабного падения российской экономики постепенно рушится последняя "скрепа", державшая ее на плаву. Пока Кремль щедро тратит деньги на поддержку нефтезаводов, российский ВПК демонстрирует падение производства.