Секретний інгредієнт західних кулінарів: що потрібно додати в омлет, щоб він був пухким і пишним

За смаком цей омлет буде нагадувати страву з хорошого ресторану

Здається, багато хто досі впевнений, що для пишного омлету чи ніжної яєчні потрібні молоко або вершки. Але західні кухарі дедалі частіше використовують зовсім інший продукт, який можна знайти майже в кожному холодильнику.

Йдеться про звичайну сметану. Саме її професійні кухарі називають одним із найкращих способів зробити яєчню м'якою, повітряною та кремовою без ризику пересушити страву. Про це пише Tasting Table.

Як використовувати цей лайфхак

Для двох-трьох яєць достатньо додати приблизно одну чайну ложку сметани. Її змішують із яйцями ще до початку смаження. Після цього масу готують на невеликому вогні, постійно помішуючи.

Омлет. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Як це працює

За словами кулінарних експертів, секрет працює завдяки поєднанню жиру, вологи та легкої кислинки. Такий склад допомагає яєчним білкам згортатися більш делікатно під час нагрівання, тому готова страва виходить ніжнішою та буквально тане в роті.

Деякі шеф-кухарі також звертають увагу на легку кислотність сметани. Вона не лише покращує структуру яєць, а й робить смак більш збалансованим. Особливо добре такий прийом працює, якщо до страви додають сир, зелень або бекон.

Раніше "Телеграф" ділився секретом ідеально хрусткої картоплі. Західні кулінарні експерти вже давно використовують простий трюк.