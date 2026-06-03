Кондиціонери можуть відійти в минуле: нова технологія охолоджує за 20 хвилин без електрики

Механізм охолодження базується на відомій хімічній реакції

Кондиціонери можуть незабаром поступитися місцем новій технології, яка охолоджує повітря без електрики. Вчені стверджують, що вона здатна швидко знижувати температуру завдяки простому хімічному процесу.

Про це написало видання "ofeminin". Там пояснили, як саме функціонує ця система, яка отримала назву NESCOD ("Охолодження без електроенергії та на вимогу").

Механізм охолодження заснований на хімічному процесі, який називається ендотермічним розчиненням. Коли певні солі розчиняються у воді, вони поглинають енергію з навколишнього середовища, а не виділяють її. Результатом є швидке і помітне зниження температури.

Вчені протестували низку солей, щоб визначити, яка з них працює найкраще. Лідером виявився нітрат амонію.

Нова система охолодження без використання електрики

Під час експериментів суміш води та солі охолоджувалася з 25 °C до приблизно 3,6 °C лише за 20 хвилин — і все це без використання електрики.

Щоб продемонструвати роботу системи, дослідники помістили розчин у спеціально ізольовану ємність, де температура залишалася нижчою за 15 °C понад 15 годин.

Окремою перевагою технології є можливість повторного використання матеріалів. Вчені створили процес регенерації солі, який працює завдяки сонячній енергії, а також систему збору кристалів, що спрощує відновлення речовини після використання.

Крім того, вода в процесі також не втрачається — її можна знову отримати завдяки сонячній дистиляції, що особливо важливо для регіонів із посушливим кліматом.

Нова розробка може стати кроком до більш екологічних і енергоощадних способів охолодження у майбутньому.

Раніше видання "Телеграф" розповідало, як пережити літню спеку у квартирі без кондиціонера та вентилятора. У матеріалі зібрали прості способи, які допомагають охолодити житло в спекотні дні.