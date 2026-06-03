Що означає таємнича буква "К" у назві "Епіцентру". Власник розкрив секрет

Було 800 варіантів імені для майбутнього мегапопулярного магазину

Популярний будівельний гіпермаркет "Епіцентр" міг би мати зовсім іншу назву. Засновники обрали саме цю, але додали до назви букву "К".

Про те, як обирали назву для майбутнього магазину, розповідає сайт rau.ua. Коли у 2003 році будували перший будівельний гіпермаркет, власники компанії Олександр та Галина Герега дали завдання маркетологам створити назву для майбутньої мережі.

Їм надали 800 варіантів, серед яких були "Строймарт", "Стройбуд" та інші подібні назви. Однак жодна не припала до душі засновникам і між співробітниками компанії влаштували конкурс на кращу назву. Один з них запропонував "Епіцентр". За словами Олександра Гереги, це було "те, що треба".

Однак для власників була важлива кількість букв у назві — однієї не вистачало. Тоді було ухвалене цікаве рішення.

"Повинно було бути дев’ять букв. У Галини Федорівни (Гереги, – прим.) 9 серпня день народження, у мене 27-го, а 2+7 = 9. Я додав ще одну. Буква "К" означає "команда". Вийшло "Епіцентр К", – розповів в одному з інтерв’ю співвласник мережі.

Що означає буква "К". Фото: rau.ua

Зараз мережа торгівельних центрів "Епіцентр" в Україні налічує близько 70–75 великих гіпермаркетів. Вона є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Станом на початок 2024 року компанія мала 72 ТЦ "Епіцентр" та "Нова лінія" в Україні. 9 було зруйновано російськими військами, окуповано, або тимчасово зачинено через війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спочатку називалася популярна платформа OLX. У цих трьох буквах зашифрований певний зміст.