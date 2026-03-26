"Садись, два". Сын Кадырова впервые после ДТП появился на публике и стал мемом (видео)
Даже отец не смог удержать покер-фейс
Публичное появление сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама после ДТП вызвало бурные обсуждения в сети. Ведь его выступление как руководителя Совета безопасности Чечни выглядело довольно странно.
На опубликованном в сети видео можно увидеть не менее двух курьёзных деталей из этого выступления. Первая — вокруг руководителя Совета 18-летнего Адама собралось немало генералов и военных в солидном возрасте. Он на их фоне выглядит смешно и не серьезно, особенно учитывая должность.
Также в глаза бросается и то, как читает доклад сын Кадырова. Его речь звучит неуверенно, смято и тихо, словно он впервые видит текст и еще плохо владеет навыками чтения.
Не только это вызвало обсуждение в сети. Ведь выражение лица самого лидера Чечни во время речи сына тоже привлекло внимание. Поскольку вместо привычного покоя или хоть намека на положительную эмоцию, Кадыров буквально сидел с кислым лицом.
Многие в сети назвали это заседание в Чечне настоящим цирком и спрашивали, получит ли Адам Кадыров очередную медаль. Люди в комментариях писали:
- Цирк с конями. Рамзан Кадыров показал, как его сын Адам Кадыров отчитывается о проделанной работе.
- Пхах! Баран в поле и увереннее бекает.
- Сидят мужики со званиями и слушают бред этого недоростка, который и читает то с трудом.
- Хоть читать научился.
- Почему не наградили его за то, что научился читать по слогам?
- Садись, два.
- Без пяти минут почётный академик.
- Медаль за прочтение с бумажки.
- СынАчка-корзиночка.
Напомним, вечером 16 января появилась информация, что в Грозном кортеж сына Кадырова на высокой скорости попал в аварию. После этого Кадырова-младшего, как сообщалось, в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москву самолетом. Позже стало известно, что у Адама Кадырова сломана челюсть. Также у него якобы травма селезенки, переломы и повреждение лица. Однако опасности для жизни не было.
Ранее "Телеграф" писал, что первое видео после ДТП с сыном Кадырова вызвало бурные обсуждения в сети.