"Садись, два". Сын Кадырова впервые после ДТП появился на публике и стал мемом (видео)

Даже отец не смог удержать покер-фейс

Публичное появление сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама после ДТП вызвало бурные обсуждения в сети. Ведь его выступление как руководителя Совета безопасности Чечни выглядело довольно странно.

На опубликованном в сети видео можно увидеть не менее двух курьёзных деталей из этого выступления. Первая — вокруг руководителя Совета 18-летнего Адама собралось немало генералов и военных в солидном возрасте. Он на их фоне выглядит смешно и не серьезно, особенно учитывая должность.

Также в глаза бросается и то, как читает доклад сын Кадырова. Его речь звучит неуверенно, смято и тихо, словно он впервые видит текст и еще плохо владеет навыками чтения.

Не только это вызвало обсуждение в сети. Ведь выражение лица самого лидера Чечни во время речи сына тоже привлекло внимание. Поскольку вместо привычного покоя или хоть намека на положительную эмоцию, Кадыров буквально сидел с кислым лицом.

Выражение лица Кадырова во время выступления сына. Фото: скриншот с видео

Многие в сети назвали это заседание в Чечне настоящим цирком и спрашивали, получит ли Адам Кадыров очередную медаль. Люди в комментариях писали:

Цирк с конями. Рамзан Кадыров показал, как его сын Адам Кадыров отчитывается о проделанной работе.

Пхах! Баран в поле и увереннее бекает.

Сидят мужики со званиями и слушают бред этого недоростка, который и читает то с трудом.

Хоть читать научился.

Почему не наградили его за то, что научился читать по слогам?

Садись, два.

Без пяти минут почётный академик.

Медаль за прочтение с бумажки.

СынАчка-корзиночка.

Напомним, вечером 16 января появилась информация, что в Грозном кортеж сына Кадырова на высокой скорости попал в аварию. После этого Кадырова-младшего, как сообщалось, в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москву самолетом. Позже стало известно, что у Адама Кадырова сломана челюсть. Также у него якобы травма селезенки, переломы и повреждение лица. Однако опасности для жизни не было.

