"Гітлер, Зеленський і КВК": у росіян паніка через невдалий жарт про Москву (відео)

Один жарт обернувся звинуваченнями у держзраді

У Росії обурюються після свіжого ефіру КВК, який раніше контролювався вже покійним Масляковим. Звичайний жарт на Першому каналі обернувся політичним скандалом зі звинуваченнями у держзраді, роботі на британську розвідку та позовами до суду.

Як повідомляє телеграм-канал ЧДТ, приводом для масової істерики путіністів став виступ команди московського Державного університету управління (ДУУ). У ході гри один з учасників, відповідаючи на запитання про головний недолік столиці, вимовив фразу: "Багато росіян".

"Слід англійської агентури"

Реакція прихильників війни в Україні виявилася блискавичною. Z-воєнкор Стешин розглянув у короткій репризі роботу західних спецслужб. На його думку, "англійська агентура" займається розпалюванням міжнаціональної ворожнечі прямо під носом у головних пропагандистів країни. "Самий час зараз таке свинство транслювати", — обурився він у своїх соцмережах.

В одному ряду з Гітлером і Зеленським

Інші активісти перейшли до ще більш жорстких порівнянь. "Гітлеру було надто багато росіян, потім Зеленському, тепер КВК. Перший канал Костянтина Ернста відкрито збуджує ворожнечу. Невже зійде з рук? " — написав Z-патріот Юрій Бондаренко.

Пропагандистський канал "Два майори" назвав Перший канал "бюджетним дітищем, що пожирає ресурси з апетитом кашалота". Путіністи впевнені: фразу не вирізали спеціально з ефіру.

Найдалі зайшов російський оперний співак Сергій Москальков, який підтримує військові дії в Україні. Він уже нібито готує позов проти Першого каналу до Останкінського суду Москви. "Багато росіян у Москві? Подальша реакція суспільства якраз і покаже, багато чи мало", — заявив артист, натякаючи на можливі переслідування гумористів.

Самі ж росіяни заявляють, що подібні жарти на федеральному ТБ — це "перехід усіх червоних ліній". Поки що ні керівництво каналу РФ, ні представники КВК ситуацію офіційно не коментували.

Нагадаємо, що днями загинула зірка КВК Олена Рибалко.