"Гитлер, Зеленский и КВН": у россиян паника из-за неудачной шутки о Москве (видео)

Одна шутка обернулась обвинениями в госизмене

В России негодуют после свежего эфира КВН, который ранее контролировался уже покойным Масляковым. Обычная шутка на Первом канале обернулась политическим скандалом с обвинениями в госизмене, работе на британскую разведку и исками в суд.

Как сообщает телеграм-канал ЧДТ, поводом для массовой истерики путинистов стало выступление команды московского Государственного университета управления (ГУУ). В ходе игры один из участников, отвечая на вопрос о главном недостатке столицы, произнес фразу: "Много русских".

"След английской агентуры"

Реакция сторонников войны в Украине оказалась молниеносной. Z-военкор Стешин разглядел в короткой репризе работу западных спецслужб. По его мнению, "английская агентура" занимается разжиганием межнациональной розни прямо под носом у главных пропагандистов страны. "Самое время сейчас такое скотство транслировать", — возмутился он в своих соцсетях.

В одном ряду с Гитлером и Зеленским

Другие активисты перешли к еще более жестким сравнениям. "Гитлеру было слишком много русских, потом Зеленскому, теперь КВН. Первый канал Константина Эрнста открыто возбуждает рознь. Неужели сойдет с рук?" — написал Z-патриот Юрий Бондаренко.

Пропагандисткий канал "Два майора" назвал Первый канал "бюджетным детищем, пожирающим ресурсы с аппетитом кашалота". Путинисты уверены: фразу не вырезали из эфира специально.

Дальше всех зашел российский оперный певец Сергей Москальков, поддерживающий военные действия в Украине. Он уже якобы готовит иск против Первого канала в Останкинский суд Москвы. "Много русских в Москве? Дальнейшая реакция общества как раз и покажет, много или мало", — заявил артист, намекая на возможные преследования юмористов.

Сами же россияне заявляют, что подобные шутки на федеральном ТВ — это "переход всех красных линий". Пока ни руководство канала РФ, ни представители КВН ситуацию официально не комментировали.

Напомним, что на днях погибла звезда КВН Елена Рыбалко.