Швидко, без танків, зате з корейцями. Як пройшов путінський парад у Москві (фото і відео)

Глава міноборони РФ приймав парад у цивільному одязі

В Москві у суботу, 9 травня, пройшов парад. Він тривав 45 хвилин, глава Росії Володимир Путін сказав пропагандистську промову.

Відео путінського шоу публікують росЗМІ. Замість танків на Червоній площі — лімузини. Вперше Червоною площею промаршували військові КНДР, які брали участь у війні Росії проти України на території Курської області РФ.

Для порівняння: у 2025 році путінський парад тривав 1 годину 9 хвилин. У 2024 році — 50 хвилин.

Парадом 9 травня вперше командував головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ генерал-полковник Андрій Мордвічов. Приймав його міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, який вдягнений у цивільний одяг. Вони пересувалися лімузинами.

Мордвічов та Бєлоусов. Фото: RIA_Kremlinpool

За даними росЗМІ, у параді на Червоній площі з'явилися понад 1000 російських військових, які беруть учать у війні проти України. Путін заявив, що вони нібито "протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО".

Путін привітав учасників параду на Червоній площі з "Днем Перемоги", назвавши його священним та головним святом. Глава Кремля додав, що "Росія свято шанує заповіти та спадщину солдатів Перемоги". Путін наголосив, що "саме радянський народ зробив вирішальний внесок у розгром нацизму, врятував свою країну і врятував світ". За його словами, "радянський народ повернув суверенітет тим країнам, які капітулювали перед гітлерівською Німеччиною".

На парад до Путіна прибули лідери 11 держав

Проте серед них немає щонайменше одного великого союзника Володимира Путіна — лідера КНДР Кім Чен Ина. Президенти Казахстану та Узбекистану до останнього не могли визначитись їхати, чи не їхати в Москву. Ймовірніше, крапку поставило триденне перемир'я Дональда Трампа, яке підтримала Росія та Україна. Присутні на путінському дійстві:

Президент Абхазії Бадра Гунба

Президент Білорусії Олександр Лукашенко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт

Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв

Президент Південної Осетії Алан Гаглоєв

Президент Республіки Сербської Сініша Каран

Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич

Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік

Хто приїхав на парад в Росію. Інфографіка створена ШІ

Зеленський дозволив провести парад на Червоній площі — що відомо

Ввечері 8 травня з'явився указ Зеленського №374/2026, у якому йдеться, що враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах зі США 8 травня 2026 року, президент постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві. Окрім того, наведено координати, по яких не битиме українська зброя в означений час. Це — Червона площа.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — зазначено у документі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії істерично відреагували на дозвіл президента України Володимира Зеленського провести парад на 9 травня у Москві. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві не потрібний "нічий дозвіл", але виглядав при цьому не найкращим чином.