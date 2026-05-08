Росіяни знайшли спосіб, як провести парад на 9 травня з розмахом (фото)

Цьогоріч у Кремлі неабияк переймаються через безпеку проведення параду на 9 травня, однак росіяни вже вигадали альтернативу. У мережі навіть показали перші фото "генеральної репетиції".

Відповідні фото опублікувала директор Ліги безпечного інтернету, член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна. За її словами, росіяни активно готуються до параду перемоги.

Щоправда, пройде він не на Красній площі, а у Roblox (безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор). Як видно на фото, цей "парад" буде з розмахом: військова техніка, генерали на першій лінії та купа солдатів.

Парад у Москві на 9 травня. Фото: Telegram-канал Мізуліної

Репетиція параду у Москві на 9 травня. Фото: Telegram-канал Мізуліної

"Незважаючи на обмеження гри, мої передплатники готуються завтра проводити Парад Перемоги у Roblox, як і раніше. Вчора хлопці вже провели генеральну репетицію та поділилися кадрами", — йдеться у повідомленні.

Парад у Москві на 9 травня. Фото: Telegram-канал Мізуліної

Цей онлайн-парад ймовірніше більше відповідатиме наративам та пропаганді Кремля, ніж справжній. Однак обидва можуть бути під загрозою, адже ніхто не відкидає можливість атаки на Москву та кібератаки на платформу.

