Быстро, без танков, зато с корейцами. Как прошел путинский парад в Москве (фото и видео)

Елена Руденко
К Путину прибыло немного иностранных лидеров. Фото Коллаж "Телеграф"

Глава минобороны РФ принимал парад в гражданской одежде

В Москве в субботу, 9 мая, прошел парад. Он продолжался 45 минут, глава России Владимир Путин сказал пропагандистскую речь.

Видео путинского шоу публикуют росСМИ. Вместо танков на Красной площади – лимузины. Впервые по Красной площади промаршировали военные КНДР, участвовавшие в войне России против Украины на территории Курской области РФ.

Для сравнения: в 2025 году путинский парад длился 1 час 9 минут. В 2024 году — 50 минут.

Парадом 9 мая впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев. Принимал его министр обороны России Андрей Белоусов, одетый в гражданскую одежду. Они передвигались на лимузинах.

Мордвичей и Белоусов. Фото: RIA_Kremlinpool

По данным росСМИ, в параде на Красной площади появились более 1000 российских военных, участвующих в войне против Украины. Путин заявил, что они якобы "противостоят агрессивной силе, поддерживаемой всем блоком НАТО".

Путин поздравил участников парада на Красной площади с "Днем Победы", назвав его священным и главным праздником. Глава Кремля добавил, что "Россия свято чтит завещания и наследие солдат Победы". Путин подчеркнул, что "именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир". По его словам, "советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией".

На парад к Путину прибыли лидеры 11 государств

Однако среди них нет, по меньшей мере, одного крупного союзника Владимира Путина — лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенты Казахстана и Узбекистана до последнего не могли определиться ехать или не ехать в Москву. Вероятнее всего, точку поставило трехдневное перемирие Дональда Трампа, которое поддержали Россия и Украина. Присутствующие на путинском действе:

  • Президент Абхазии Бадра Гунба
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Премьер Словакии Роберт Фицо
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
  • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской Синиша Каран
  • Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич
  • Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик
Кто приехал на парад в Россию Инфографика создана ИИ

Зеленский разрешил провести парад на Красной площади — что известно

Вечером 8 мая появился указ Зеленского №374/2026, в котором говорится, что учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с США 8 мая 2026 года, президент постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Кроме того, приведены координаты, по которым не будет бить украинское оружие в указанное время. Это – Красная площадь.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в документе.

Ранее Телеграф рассказывал, что в России истерически отреагировали на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести парад на 9 мая в Москве. Пресс секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно "ничье разрешение", но выглядел при этом не лучшим образом.

