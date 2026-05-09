Быстро, без танков, зато с корейцами. Как прошел путинский парад в Москве (фото и видео)

Глава минобороны РФ принимал парад в гражданской одежде

В Москве в субботу, 9 мая, прошел парад. Он продолжался 45 минут, глава России Владимир Путин сказал пропагандистскую речь.

Видео путинского шоу публикуют росСМИ. Вместо танков на Красной площади – лимузины. Впервые по Красной площади промаршировали военные КНДР, участвовавшие в войне России против Украины на территории Курской области РФ.

Для сравнения: в 2025 году путинский парад длился 1 час 9 минут. В 2024 году — 50 минут.

Парадом 9 мая впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев. Принимал его министр обороны России Андрей Белоусов, одетый в гражданскую одежду. Они передвигались на лимузинах.

Мордвичей и Белоусов. Фото: RIA_Kremlinpool

По данным росСМИ, в параде на Красной площади появились более 1000 российских военных, участвующих в войне против Украины. Путин заявил, что они якобы "противостоят агрессивной силе, поддерживаемой всем блоком НАТО".

Путин поздравил участников парада на Красной площади с "Днем Победы", назвав его священным и главным праздником. Глава Кремля добавил, что "Россия свято чтит завещания и наследие солдат Победы". Путин подчеркнул, что "именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир". По его словам, "советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией".

На парад к Путину прибыли лидеры 11 государств

Однако среди них нет, по меньшей мере, одного крупного союзника Владимира Путина — лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенты Казахстана и Узбекистана до последнего не могли определиться ехать или не ехать в Москву. Вероятнее всего, точку поставило трехдневное перемирие Дональда Трампа, которое поддержали Россия и Украина. Присутствующие на путинском действе:

Президент Абхазии Бадра Гунба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Премьер Словакии Роберт Фицо

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской Синиша Каран

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик

Кто приехал на парад в Россию Инфографика создана ИИ

Зеленский разрешил провести парад на Красной площади — что известно

Вечером 8 мая появился указ Зеленского №374/2026, в котором говорится, что учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с США 8 мая 2026 года, президент постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Кроме того, приведены координаты, по которым не будет бить украинское оружие в указанное время. Это – Красная площадь.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в документе.

Ранее Телеграф рассказывал, что в России истерически отреагировали на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести парад на 9 мая в Москве. Пресс секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно "ничье разрешение", но выглядел при этом не лучшим образом.