"Спасибо Зеленскому за парад". Українці наштампували мемів про 9 травня у Москві

"Спасібо дєду за побєду" більше не актуально для росіян

Дозвіл президента України Володимира Зеленського провести парад на 9 травня у Москві викликав хвилю жартів в Україні. Це наочно демонструє "досягнення" РФ у війні проти України.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми про дозвіл Зеленського на проведення параду на Червоній площі. Іронізують, що з 1995 по 2025 роки слоганом дійства було "спасібо дєду за побєду", а цьогоріч він змінився на "спасібо Зеленскому за парад".

Мем про дозвіл Зеленського провести парад у Москві

Також є меми, побудовані на ролі президента США Дональда Трампа у рішенні Зеленського. Також жартують, що наступним указом глава України "дозволить американцям поміняти президента".

Мем про дозвіл Зеленського провести парад на Червоній площі

Зеленський дозволив провести парад на Червоній площі — що відомо

Ввечері 8 травня з'явився указ Зеленського №374/2026, у якому йдеться, що враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах зі США 8 травня 2026 року, президент постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві. Окрім того, наведено координати, по яких не битиме українська зброя в означений час. Це — Червона площа.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — зазначено у документі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії впали в істерику через дозвіл Зеленського на проведення параду. Наприклад, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков з червоним обличчям, ховаючи очі, та важко підбираючи слова, сказав, що РФ не потребує "нічийого" дозволу.