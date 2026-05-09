"Плювок в обличчя". У Росії впали в істерику через дозвіл Зеленського провести парад (відео)

Пропагандисти захлинаються злобою

У Росії істерично відреагували на дозвіл президента України Володимира Зеленського провести парад на 9 травня у Москві. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві не потрібний "нічий дозвіл", але виглядав при цьому не найкращим чином.

Пєсков прокоментував указ Зеленського, ховаючи очі від камери. Він також важко підбирав слова та під час свого "виступу" мав червоне обличчя.

Незадоволені рішенням Зеленського й російські Z-блогери. Вони коментують його у глузливій манері. Автори одного з каналів назвали цей хід Зеленського "плювок в обличчя", визнавши при цьому, що український президент "вміє в інформаційну війну".

Зеленський дозволив провести парад на Червоній площі — що відомо

Ввечері 8 травня з'явився указ Зеленського №374/2026, у якому йдеться, що враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах зі США 8 травня 2026 року, президент постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві. Окрім того, наведено координати, по яких не битиме українська зброя в означений час. Це — Червона площа.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — зазначено у документі.

Як писав "Телеграф", радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Кремль дійсно боїться атаки 9 травня по Москві та Красній площі, тому стягнув на захист чималу кількість систем ППО. Удари вглиб Росії по НПЗ чи якихось заводах матимуть більше користі для України, особливо у стратегічному плані.