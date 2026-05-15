Україна знищила рідкісний Бе-200 під Єйськом: чим особливий літак (інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Літак використовували для пожежогасіння, патрулювання та рятувальних операцій
Сили безпілотних систем заявили про знищення російського літака-амфібії Бе-200 "Альтаїр" під Єйськом. Це один з небагатьох серійних реактивних літаків-амфібій у світі, яких у РФ не так багато.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді у соцмережах. Знищили його у селищі Морський трохи західніше Єйська. Також в тій же локації знищили гвинтокрил КА-27.
Бе-200 — російський багатоцільовий літак-амфібія, розроблений для гасіння пожеж, рятувальних операцій та патрулювання. Його особливістю є можливість набирати воду не лише на аеродромі, а й просто з поверхні водойми під час руху. Літак здатний перевозити до 12 тонн води у восьми секціях баків.
Серед основних завдань Бе-200:
- гасіння пожеж
- пошуково-рятувальні операції
- охорона морських акваторій
- екологічний моніторинг
- перевезення пасажирів та вантажів.
Технічні характеристики
- Екіпаж: 2 особи
- Довжина: 32 м
- Розмах крила: 32,8 м
- Висота: 8,9 м
- Максимальна злітна маса: до 43 тонн
- Запас води для пожежогасіння: 12 тонн
- Максимальна швидкість: 700 км/год
- Крейсерська швидкість: близько 560 км/год
- Дальність польоту: до 3600 км
За даними з відкритих джерел, після 2011 року літаки оснащували сучасним навігаційним комплексом ARIA-200, який дозволяє екіпажу автоматично виконувати польотні та навігаційні завдання навіть за складних погодних умов.
Виробляти Бе-200 фактично перестали після 2023 року, одна з причин — в них при розробці в 90-х роках використовувались українські двигуни Д-436, які виявилось не так просто замінити. Конструкцію довелось перероблювати. Зауважимо, повідомлялось, що Росія залучала літак-амфібію Бе-200 для патрулювання над Чорним морем через нестачу спеціалізованої авіації.
Також Бровді повідомив, що були уражені ЗРК "Тор-М2" на Луганщині, ЗРГК "Панцирь-С1" в Криму, корабель-сухогруз із боєкомплектом в Бердянську тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Південна Корея запускає у виробництво новий винищувач. Він має кращі показники аніж F-16.