Рус

Україна знищила рідкісний Бе-200 під Єйськом: чим особливий літак (інфографіка)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Б-200 МЧС Росії Новина оновлена 15 травня 2026, 10:57
Б-200 МЧС Росії. Фото Wikipedia

Літак використовували для пожежогасіння, патрулювання та рятувальних операцій

Сили безпілотних систем заявили про знищення російського літака-амфібії Бе-200 "Альтаїр" під Єйськом. Це один з небагатьох серійних реактивних літаків-амфібій у світі, яких у РФ не так багато.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді у соцмережах. Знищили його у селищі Морський трохи західніше Єйська. Також в тій же локації знищили гвинтокрил КА-27.

Бе-200 — російський багатоцільовий літак-амфібія, розроблений для гасіння пожеж, рятувальних операцій та патрулювання. Його особливістю є можливість набирати воду не лише на аеродромі, а й просто з поверхні водойми під час руху. Літак здатний перевозити до 12 тонн води у восьми секціях баків.

Серед основних завдань Бе-200:

  • гасіння пожеж
  • пошуково-рятувальні операції
  • охорона морських акваторій
  • екологічний моніторинг
  • перевезення пасажирів та вантажів.
Технічні характеристики Бе-200
Технічні характеристики Бе-200/ Інфографіка "Телеграфу", ШІ

Технічні характеристики

  • Екіпаж: 2 особи
  • Довжина: 32 м
  • Розмах крила: 32,8 м
  • Висота: 8,9 м
  • Максимальна злітна маса: до 43 тонн
  • Запас води для пожежогасіння: 12 тонн
  • Максимальна швидкість: 700 км/год
  • Крейсерська швидкість: близько 560 км/год
  • Дальність польоту: до 3600 км

За даними з відкритих джерел, після 2011 року літаки оснащували сучасним навігаційним комплексом ARIA-200, який дозволяє екіпажу автоматично виконувати польотні та навігаційні завдання навіть за складних погодних умов.

Виробляти Бе-200 фактично перестали після 2023 року, одна з причин — в них при розробці в 90-х роках використовувались українські двигуни Д-436, які виявилось не так просто замінити. Конструкцію довелось перероблювати. Зауважимо, повідомлялось, що Росія залучала літак-амфібію Бе-200 для патрулювання над Чорним морем через нестачу спеціалізованої авіації.

Також Бровді повідомив, що були уражені ЗРК "Тор-М2" на Луганщині, ЗРГК "Панцирь-С1" в Криму, корабель-сухогруз із боєкомплектом в Бердянську тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Південна Корея запускає у виробництво новий винищувач. Він має кращі показники аніж F-16.