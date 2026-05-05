Літак "Мрія" має унікальну іконку на Flightradar, яка передає привіт Путіну (фото)

Значок борту виділяється деталізацією

Легендарний український літак Ан-225 "Мрія", знищений Росією на початку повномасштабного вторгнення в Україну, досі "живий" у цифровому варіанті. На популярному сервісі з відстеження польотів існує його іконка, яка іноді навіть "оживає" і передає привіт Володимиру Путіну.

"Телеграф" розповідає про те, як виглядає "привид" "Мрії" на Flightradar24. Борт UR-82060 (реєстраційний номер Ан-225) має унікальну іконку в додатку сервісу. Вона виділяється деталізацією, яка відрізняє "Мрію" від інших вантажних бортів : шість двигунів та характерне хвостове оперення.

Довідка: Flightradar24 — це найпопулярніший публічний вебсервіс, що дозволяє в реальному часі спостерігати за польотами повітряних суден.

У березні 2022 року іконка українського літака раптово "ожила" та відображалася на карті серед справжніх бортів. "Привид" легендарного літака зробив кілька кіл навколо Києва і передав привіт окупантам написом "FCKPUTIN" (До б**а Путіна).

Мрія на Flightradar24

