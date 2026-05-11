Такі літаки знадобилися б Україні: Південна Корея запускає новітній винищувач

Новий літак готують як основу майбутньої бойової авіації країни

Перший вироблений в Південній Кореї реактивний винищувач пройшов повну оцінку бойової готовності і готовий перейти до реального використання. Очікується, що постачання почнеться восени 2026 року. Перші 40 літаків мають посилити армію Південної Кореї до 2028 року, потім — ще 80 до 2032 року. Пізніші моделі, крім озброєння "повітря — повітря", здатні будуть застосовувати також озброєння класів "повітря — земля" та "повітря — корабель".

Що потрібно знати:

До 2032 року Корея планує отримати 120 літаків KF-21

Максимальна швидкість першого покоління винищувача — понад 2200 км/год

Наступні версії літака матимуть додаткові можливості та технології 5 покоління

За даними агенції Yonhap, літак може літати з максимальною швидкістю 1,8 Маха (2217 км/годину) та має дальність 2900 км. Його оцінюють як літак "4,5 покоління". В разі війни на Корейському півострові, йому протистоятимуть переважно застарілі радянські винищувачі МіГ-29. Зауважимо, Росія також ще використовує такі винищувачі проти України, хоча все частіше переходить на новіші, 5 покоління.

Винищувач KF-21 під час випробувального польоту 16 квітня 2026 року/Джерело:Yonhap, надане Адміністрацією програми оборонних закупівель

Наскільки крутий корейський винищувач KF-21

За своїми бойовими можливостями і технічними характеристиками KF-21 стоїть приблизно посередині між F-16 та F-35, — стверджують у виданні, йдеться про винищувач першого покоління. Кінцевою метою розвитку програми є Block III — винищувач-невидимка 5-го покоління, який матиме внутрішній відсік для озброєння та покращені датчики. Зауважимо, наразі F-16 є найтехнологічнішим винищувачем у складі Повітряних сил України.

РФ та Україна мають винищувачі 4 покоління

Росія, окрім винищувачів 5 покоління, масово використовує МіГ-29 та важкий винищувач Су-27, в тому числі і зняті зі зберігання у 2022 році. Вони обидва належать до 4 покоління та розроблені в 1970-80-х роках. Україна також використовує ці літаки. Вони є різними за цілями.

Су-27 — важкий винищувач дальньої дії. На великій висоті (12 000 метрів) може розвинути швидкість у 2,35 Маха (2500 км/год), на низькій (200 м) — 1,13 Маха (1400 км/год). Максимальна дальність польоту — 3800 км, бойовий радіус — 1500 км.

МіГ-29 — легкий фронтовий винищувач. На великій висоті може розвинути швидкість у 2,3 Маха (2450 км/год), на низькій (200 м) — 1,26 Маха (1500 км/год). Максимальна дальність польоту — 1430 км, бойовий радіус — 700 км.

Росія використовує МіГ-29 та Су-27 як "дешевий" засіб для патрулювання та провокацій, змушуючи Україну витрачати дорогі зенітні ракети західного виробництва. Літаки Су-27 росіяни часто використовуються для "прикриття" більш сучасних моделей, поки вони завдають ударів КАБами тощо. Старі літаки активно використовуються ворогом в прифронтовій зоні, а їхня кількість дає можливість атакувати щодня. За деякими оцінками, Росія має не менше 115 Су-27СМ та приблизно 90 МіГ-29 різних модифікацій. Перевершити ж сучасні моделі 5 покоління південнокорейському літаку буде важко.

Чи є в України шанс отримати літаки

Південна Корея є важливим партнером України, проте надає переважно гуманітарну, фінансову та нелетальну військову допомогу. Цікаво, що в лютому 2026 року з'явилася інформація, що Південна Корея розглядає можливість приєднання до ініціативи PURL (програма закупівель американського озброєння для України). Проте наразі країна офіційно дотримується доктрини не надання летального озброєння. Зауважимо, участь військ Північної Кореї переломило ситуацію, проте залежно від їхньої залученості може змінитися тип підтримки Південною Кореєю України. Цікаво, що частиною прав на літак володіє Індонезія, проте ця країна дотримується максимального невтручання у війну в Україні, хоча на словах підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

