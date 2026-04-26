"Наймасовіша атака у квітні": в Росії атакований один з найбільших НПЗ і не тільки (відео)

Місцеві розповіли, що відбувалося у містах

У ніч проти 26 квітня у російському місті Ярославль пролунали вибухи. Невідомі безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод. Також дрони могли атакувати нафтооб’єкт "Дружби" (ЛВДС) у Тамбовській області.

Відповідні кадри було опубліковано у мережі. На фото та відео видно, що в Ярославлі на місці події сталася серйозна пожежа.

Клуби чорного диму піднімаються над містом.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють про щонайменше 15 вибухів. У місті була чутна сирена, у вікнах від "бавовни" тремтіли вікна, а на вулицях спрацьовувала сигналізація в автомобілях.

Перед цим у Ярославлі було оголошено "безпілотну небезпеку". Також через загрозу припинив тимчасово працювати аеропорт у місті.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив у Telegram, що нібито на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито масовану атаку українських БПЛА.

"Постраждалих немає. На території регіону можуть перебувати фрагменти безпілотників, які є важливими для слідства. При їх виявленні не наближайтесь до них і негайно повідомте про їхнє місцезнаходження за телефоном 112. Робота підрозділів міністерства оборони та силових відомств із забезпечення безпеки триває", — йдеться у його заяві.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Supernova+", на заводі горить установка вакуумної перегонки.

Довідка:

Ярославнафтооргсинтез ("Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", "Славнефть-ЯНОС") — найбільший нафтопереробний завод півночі Росії. Розташований у Ярославлі.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг із переробки нафти. Профіль НПЗ — паливно-олійний.

На підприємстві випускається кілька десятків найменувань нафтопродуктів: автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційна гас, паливо для реактивних двигунів та топковий мазут; базові, компресійні, трансмісійні та індустріальні олії; бітуми — дорожні, покрівельні та будівельні; парафіно-воскова продукція, ароматичні вуглеводні.

Серед споживачів продукції заводу — майже всі великі підприємства Центрального і Північно-Західного регіонів Росії, і навіть аеропорти, Управління Північної залізниці та об’єкти військово-промислового комплексу.

НПЗ у Ярославлі

Тамбовська область

Вночі на території області було зафіксовано активність невідомих безпілотників.

Над містом Мічурінськ, за словами місцевих, чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. За межами міста сталася пожежа.

Там знаходиться важливий об’єкт — ЛВДС "Нікольське", об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів.

Лінійно-виробничі диспетчерські станції здійснюють перекачування, прийом, зберігання та розподіл різних видів нафтопродукції. Одна з найбільших ЛВДС розташована якраз у Тамбовській області Мічуринському р-ні, біля села Новомикільське. Підприємство має важливе стратегічне значення не тільки для населеного пункту та області, але й для всієї держави. Воно забезпечує світлими (олії та мазути) та темними (паливо для двигунів) нафтопродуктами як сусідні регіони, так і віддалені.

Це станція, яка через нафтопровід "Дружба" приймає, перекачує та розподіляє нафту по РФ та на експорт через Білорусь.

Варто зазначити, що росіяни назвали цю атаку однією з наймасштабніших з кінця березня цього року.

Варто зазначити, що росіяни назвали цю атаку однією з наймасштабніших з кінця березня цього року.