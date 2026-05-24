Росія атакувала Київщину "Орєшніком"? Момент удару попав на відео, — ЗМІ

У мережі публікують перші кадри події

У ході масованої атаки по Києву та Київській області Росія, можливо, могла застосувати балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві.

Інформація про це з’явилася в мережі разом із відповідними відео, на яких показаний начебто момент пуску та удару ракетою. Офіційного підтверждення цієї інформації на даний момент немає.

Відмінною рисою цієї ракети є те, що її бойова частина під час підльоту до мети поділяється на 6 незалежних гіперзвукових бойових блоків.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що ворог готує атаку по Україні, у тому числі із застосуванням "Орєшніка".

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "орєшніка". Перевіряємо цю інформацію. Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", — казав глава держави.

Цей удар може стати третім за час повномасштабної війни, коли росіяни застосовують "Орєшнік". До цього:

21 листопада 2024 року "Орєшнік" був використаний для удару по Дніпру. Тоді боєголовки не несли заряду.

У січні 2026 року було друге застосування – вдарили у Львові.

Що таке "Орєшнік"

Балістична ракета "Орєшнік" — сучасна військова технологія. Вона відноситься до балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ракета має 6 бойових частин, кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Характеристики "Орєшніка".

Основна особливість запуску – ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу ціль. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу із дуже великою швидкістю.

Яка дальність "Орєшніка".

Чи можна її збити

Жодна з систем ППО, що існують в Україні, не може збити цю ракету. "Орєшнік" теоретично можна знищити установками, що знаходяться в Росії, США та Ізраїлі, зокрема йдеться про російську S-500 "Прометей", американську Graund-Based Interceptor та ізраїльську — Arrow-3.

У той же час, збивання ракети ускладнює:

Гіперзвукова швидкість – близько 13 000 км/год.

Бойові блоки, що розділяються, — ракета несе кілька бойових блоків, які на фінальному відрізку траєкторії поділяються і атакують різні цілі.

Маневрування – окремі бойові блоки не рухаються за передбачуваною дугою.

Час перехоплення ефективніше перехопить ракету до того, як вона розділиться на бойові блоки, а це відбувається на висоті понад 100 км.

