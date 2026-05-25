Забудьте про просте "Поля": як ще можна лагідно звертатися до Поліни українською

Найцікавіший варіант — Ліна

Ім’я Поліна має кілька версій походження та чимало лагідних форм в українській мові. Багато з цих варіантів є маловідомими й рідко вживаються.

"Телеграф", із посиланням на наставника з мовної техніки Адама Діденка, пояснює, як коректно звертатися до Поліни. Фахівець навів такі варіанти:

Поля;

Полінка;

Полюся;

Поліночка;

Поляша;

Полюня;

Полюша;

Ліна.

Звідки прийшло це ім'я

Походження імені має дві основні версії. За однією, воно пов’язане з грецьким ім’ям Аполлінарій і тлумачиться як "сонячна" або "присвячена Аполлону", богу сонця. Інша версія походить із французької мови, де Поліна є формою імені Поль і може означати "маленька", "молодша" або "скромна".

Ім’я також пов’язують із м’яким і доброзичливим характером. Вважається, що Поліни часто активні, творчі, відкриті до спілкування та мають добре розвинене почуття стилю. Вони легко знаходять спільну мову з людьми та створюють навколо себе теплу атмосферу.

