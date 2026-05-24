Вогонь та руйнування після масованої атаки. Як зараз виглядає столиця (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Рахунок постраждалих уже пішов на десятки

У ніч на 24 травня Росія завдала одного з наймасовіших ударів по Києву та області. У хід йшли ракети, дрони і, за деякими даними, навіть ракета "Орєшнік".

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає столиця після російської атаки. Так, за інформацією міського голови Віталія Кличка, у ніч проти 24 травня під ударом опинилися всі райони Києва.

Вже відомо про масштабні руйнування та пожежі. Так, наприклад, у Шевченківському районі міста ворог ударив по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки зруйновано один із прольотів будинку. На місці почалася масштабна пожежа.

Однак цієї ночі пошкоджених будинків у Києві, як повідомляє Ян Доброносов, на жаль, далеко не один. Цю інформацію також підтверджує і столична влада.

Глава міста Віталій Кличко підтвердив, що будівлі були пошкоджені у кожному районі міста. Найбільше пошкоджень, за попередніми даними, зафіксовано у Шевченківському, Оболонському та Дніпровському районах. Серед пошкоджених будівель: житлові будинки, офісний центр, СТО, парковки автомобілів тощо.

Так, наприклад, виглядає ТРЦ "Квадрат" на Лук’янівці після атаки. Будівля була сильно пошкоджена і охоплена пожежею.

Число постраждалих у Києві (станом на 6 ранку) вже перевищило два десятки людей, серед них 15-річний хлопець.

#Київ #Війна #Репортаж