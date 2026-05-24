Російська атака по Києву знищила музей "Чорнобиль" та пошкодила історичний центр (фото й відео руйнувань)

Перший McDonald’s Києва теж постраждав

У ніч з 23 на 24 травня російська масована атака по Києву не тільки вбила двох українців та завдала поранень ще 44. Росіяни зруйнували чи пошкодили чимало історичних місць столиці.

Одним із ударів пошкоджено Національний музей "Чорнобиль" на Подолі. У заповіднику "Стародавній Київ" повідомили, що музей, який лише цієї весни повністю відкрився після масштабної реставрації, майже знищено. Будівля музею — історичне пожежне депо у провулку Хорива — є важливою архітектурною пам’яткою району. Також пошкоджень зазнали інші історичні споруди Подолу, зокрема Контрактовий дім.

Музей "Чорнобиль" в диму/ Фото: Максим Назаренко, ДІАЗ Стародавній Київ

Після удару почалась пожежа/ Фото: Максим Назаренко, ДІАЗ Стародавній Київ

Наслідки атаки в Києві/ Фото: Максим Назаренко, ДІАЗ Стародавній Київ

У багатьох будівлях поруч також є пошкодження/ Фото: Максим Назаренко, ДІАЗ Стародавній Київ

Наслідки атаки зафіксували й у центрі столиці. На Хрещатику вибуховою хвилею повибивало вікна у будівлях.

Пошкоджене скло в закладі харчування/ Телеграмна служба новин - Україна

Вибиті вибуховою хвилею вікна/ Телеграмна служба новин - Україна

Чимало вікон вибиті чи тріснуті/ Телеграмна служба новин - Україна

На Майдані Незалежності пошкоджено історичну будівлю Головпоштамту. За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, у центральному відділенні пошти вибито шибки та пошкоджено фасад. Попри це, у компанії заявили, що будівлю планують швидко відновити.

Наслідки удари по Києву для Укрпошти/ Фото: Ігор Смілянський

Вибиті вікна Укрпошти/ Фото: Ігор Смілянський

Пошкоджені двері Укрпошти/ Фото: Ігор Смілянський

Суттєвих руйнувань зазнала й Лук’янівка. Внаслідок удару було зруйновано торгівельний центр "Квадрат", відкритий у 2002 році.

ТЦ "Квадрат" згорів/ Фото: Ян Доброносов

Пошкодження отримала станція метро "Лук’янівська" — через вибухову хвилю постраждав вестибюль, а саму станцію тимчасово закрили для пасажирів.

Також постраждав перший ресторан мережі McDonald’s у Києві, відкритий на Лук’янівці 24 травня 1997 року. Заклад, який став одним із символів змін та відкритості України у 1990-х роках, теж зазнав пошкоджень унаслідок російського обстрілу.

Побило шибки також і на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, який також знаходиться в центрі Києва.

Постраждало скління стадіону "Динамо"/ Фото: INSIDER UA

Вибиті шибки стадіону "Динамо"/ Фото: INSIDER UA

Раніше "Телеграф" розповідав, що по Києву та Київській області могли застосувати "Орєшнік". Зокрема, йдеться про удар по Білій Церкві.