Ці прості українські фрази означають зовсім не те, що здається

Особливо важко розуміти тонкощі мови іноземцям

Певні українські фрази чи навіть слова можуть мати неочікуваний сенс. Інколи — протилежний до сказаного.

Італієць, що вчить українську, у соцмережі Threads поділився своїм досвідом з простим, задавалося б словом — "трошки". Буквально цей прислівник означає "трохи", "небагато" або "в незначній кількості". Однак насправді це слівце досить підступне.

"Українці, у вас є дуже небезпечне слово. "Трошки". Мені сказали: — "це трошки гостре". Я повірив. Тепер сиджу, п’ю молоко і бачу предків. Потім — "трошки холодно". І людина виходить на вулицю при +2 без шапки. Я починаю підозрювати, що українське "трошки" означає абсолютно все", — пише італієць.

Він запитав, які ще українські слова звучать невинно, але "приховують хаос". Українці активно відповіли йому в коментарях.

Українські слова та фрази, які означають зовсім не те, що здається

Роби що хочеш — після цієї фрази рекомендується не робити те що ви хотіли

— після цієї фрази рекомендується не робити те що ви хотіли Шановний — зовсім ви не шановний, швидше, навпаки

— зовсім ви не шановний, швидше, навпаки Пару штук — це не завжди дві, це декілька; хоча саме слово "пара"- значить дві

— це не завжди дві, це декілька; хоча саме слово "пара"- значить дві Пару хвилин — один з найдовших вимірів часу

— один з найдовших вимірів часу Ну таке… — це може бути все що завгодно

— це може бути все що завгодно Незабаром — це наче ось-ось, але хто його знає коли

— це наче ось-ось, але хто його знає коли Практично — практично ніколи: це означає, що пару раз було. Практично ні: це означає, що трохи так

— практично ніколи: це означає, що пару раз було. Практично ні: це означає, що трохи так Я тебе почула — зовсім неоднозначна фраза

Колаж ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає "трясця твоїй матері". Цей український вислів неможливо перекласти дослівно.