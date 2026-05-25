Рус

Ці прості українські фрази означають зовсім не те, що здається

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Деякі вирази можуть спантеличити
Деякі вирази можуть спантеличити. Фото Колаж "Телеграф"

Особливо важко розуміти тонкощі мови іноземцям

Певні українські фрази чи навіть слова можуть мати неочікуваний сенс. Інколи — протилежний до сказаного.

Італієць, що вчить українську, у соцмережі Threads поділився своїм досвідом з простим, задавалося б словом — "трошки". Буквально цей прислівник означає "трохи", "небагато" або "в незначній кількості". Однак насправді це слівце досить підступне.

"Українці, у вас є дуже небезпечне слово. "Трошки". Мені сказали: — "це трошки гостре". Я повірив. Тепер сиджу, п’ю молоко і бачу предків. Потім — "трошки холодно". І людина виходить на вулицю при +2 без шапки. Я починаю підозрювати, що українське "трошки" означає абсолютно все", — пише італієць.

Він запитав, які ще українські слова звучать невинно, але "приховують хаос". Українці активно відповіли йому в коментарях.

Українські слова та фрази, які означають зовсім не те, що здається

  • Роби що хочеш — після цієї фрази рекомендується не робити те що ви хотіли
  • Шановний — зовсім ви не шановний, швидше, навпаки
  • Пару штук — це не завжди дві, це декілька; хоча саме слово "пара"- значить дві
  • Пару хвилин — один з найдовших вимірів часу
  • Ну таке… — це може бути все що завгодно
  • Незабаром — це наче ось-ось, але хто його знає коли
  • Практично — практично ніколи: це означає, що пару раз було. Практично ні: це означає, що трохи так
  • Я тебе почула — зовсім неоднозначна фраза
Колаж ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає "трясця твоїй матері". Цей український вислів неможливо перекласти дослівно.

Теги:
#Українська мова #Слова #Фрази