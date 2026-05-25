Підібрав поранену тварину в лісі, вилікував і отримав штраф: що він порушив

У деяких випадках також передбачено арешт на 15 діб

Багато українців досі не знають, що утримання дикої тварини, яку вони підібрали в лісі та вилікували з добрих намірів, може обернутися штрафом або навіть кримінальною відповідальністю.

Штрафу за порятунок і надання допомоги пораненій дикій тварині не буде, але лише за умови, що ви дієте законно та не намагаєтеся залишити тварину як домашнього улюбленця чи отримати з неї вигоду, як пояснює "Телеграф" на основі даних зі закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Відповідальність і штрафи

За утримання, купівлю/продаж або незаконне вилучення диких тварин суми штрафів варіюються від 340 до 5100 гривень, залежно від виду тварини та її природоохоронного статусу. У всіх випадках правопорушення також передбачає обов'язкову конфіскацію тварини.

Розрахунок здійснюється на основі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ), який становить 17 гривень.

За жорстоке поводження з твариною без тяжких наслідків передбачена адміністративна відповідальність. За перше порушення можуть оштрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень, а за повторний випадок протягом року або дії групою осіб — до 8500 гривень. Окрім цього, суд може призначити адміністративний арешт до 15 діб та ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

За купівлю, продаж, обмін або інші незаконні операції з дикими тваринами штраф становить від 510 до 1 700 грн із можливою конфіскацією.

Коли йдеться про тварин із Червоної книги або об’єктів природно-заповідного фонду штраф може сягати від 1 700 до 3 655 грн, також із конфіскацією.

Коли можуть оштрафувати за допомогу пораненій тварині. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можна отримати штраф за використання генератора біля дому.