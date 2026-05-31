Називаєте Івана лише Ванею? Як правильно звертатись до чоловіка українською

Ці форми майже забуті

Більшість українців знають ім’я Іван і часто використовують його в повсякденному житті. Проте далеко не всі здогадуються, що це ім’я має цілу низку милозвучних українських форм, деякі з яких сьогодні можна почути вкрай рідко.

Мовознавець Адам Діденко розповів про цікаві варіанти звертання. Середи них були:

Іванко;

Івасик;

Івась;

Івашко;

Іванчик;

Іванцьо;

Івасенько;

Івасечко;

Івасюнь;

Івасюненько;

Івасюнечко.

Що означає це ім'я

Ім’я Іван є одним із найпоширеніших чоловічих імен у світі. Воно походить від давньоєврейського імені Йоханан, яке перекладається як "Бог милостивий" або "Бог виявив милість".

Згодом ім’я поширилося через грецьку та латинську традиції, а пізніше закріпилося в українській мові у формі Іван. Його основне значення пов’язують із Божою милістю та благословенням.

