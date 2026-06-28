Величезну пожежу видно за кілометри: що відомо про атаку на важливий для Криму НПЗ (фото, відео)

Підприємство вже не вперше стає ціллю таких ударів

У російському Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї в ніч проти 28 червня пролунали вибухи. Під атакою опинився нафтопереробний завод.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Пабліки публікують фото та відео, на яких видно масштабну пожежу на НПЗ після дронових ударів.

Завод "Слов’янськ-ЕКО" входить до великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Багато бензину звідси постачалося в тимчасово окупований Крим.

Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство займається переробкою нафти та виробництвом газового бензину (газоліну), ДТФ (дизельної технологічної фракції), мазуту, СМТ (судинного малов’язкого палива), вакуумного газойлю та інших нафтопродуктів.

Слов’янський НПЗ

Станом на 2025 рік завод переробляв сиру нафту та конденсат потужністю 5,2 млн. тонн на рік, був задіяний у забезпеченні російських збройних сил паливом.

До речі, атаки на цей завод були і раніше. Так, наприклад, у березні 2024 року після влучення БПЛА було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які і були основною ціллю. 17 грудня 2025 року по НПЗ вдарили дрони, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. Потім 25 січня 2026 невідомі дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані, викликавши серйозне загоряння. А в результаті атаки безпілотників 19 травня було пошкоджено як мінімум одну установку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 червня в Москві пролунали потужні вибухи. Українські дрони атакували нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів.