Огромный пожар виден за километры: что известно об атаке на важный для Крыма НПЗ (фото, видео)

Предприятие уже не впервые оказывается целью подобных ударов

В российском Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь на 28 июня прогремели взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Паблики публикуют фото и видео, на которых виден масштабный пожар на НПЗ после дроновых ударов.

Завод "Славянск-ЭКО" входит в число крупных экспортеров нефтепродуктов через порты Черного моря. Большое количество бензина отсюда поставлялось во временно оккупированный Крым.

Славянский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие занимается переработкой нефти и производством газового бензина (газолина), ДТФ (дизельной технологической фракции), мазута, СМТ (судового маловязкого топлива), вакуумного газойля и других нефтепродуктов.

Славянский НПЗ

По состоянию на 2025 год завод перерабатывал сырую нефть и конденсат мощностью 5,2 млн. тонн в год, был задействован в обеспечении российских вооруженных сил топливом.

К слову, атаки на данный завод были и ранее. Так, к примеру, в марте 2024 года после попадания БПЛА был зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью. 17 декабря 2025 года по НПЗ ударили дроны, в результате чего начался масштабный пожар. Затем 25 января 2026 года неизвестные дроны атаковали Славянск-на-Кубани, вызвав серьезное возгорание. А в результате атаки беспилотников 19 мая была повреждена как минимум одна установка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня в Москве раздались мощные взрывы. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров.