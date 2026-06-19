З'явилися нові відео польоту кришки резервуару Московського НПЗ

Багатотонну конструкцію підняло як пушинку

З'явилися нові відео епічного підриву Московського нафтопереробного заводу українськими безпілотниками. Добре видно політ славнозвісної кришки від резервуара.

Нові кадри публікує Telegram-канал Exilenova+. Видно, як стовп вогню та диму підняв кришку у повітря.

Атака на Москву 18 червня — що відомо

Українські дрони атакували Московський нафтопереробний завод (МНПЗ) — одне з найбільших підприємств нафтопереробки в РФ. Він розташований на південному сході міста в районі Капотня і вважається одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання пального в Москву та Московську область. Завод забезпечує до 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному.

Після влучання одного з дронів по НПЗ стався вибух паливного резервуара і його кришка підлетіла вгору. Момент зафіксували на фото та відео. За оцінками штучного інтелекту, висота, на яку підлетіла багатотонна кришка — 180–200 метрів.

Як розповідав "Телеграф", українці наробили яскравих мемів про удари по НПЗ у Москві. Проводять іронічну аналогію між пожежею, що виникла 18 червня та подіями 1812 року, коли Москва палала під час захоплення міста військом Наполеона Бонапарта.