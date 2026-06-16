Дефіцит бензину накриє Москву? Що відомо про атаку на НПЗ в російській столиці (фото, відео)

Місцева влада вже розповідає про "успіхи роботи" ППО

З ранку у вівторок, 16 червня, в Москві пролунали потужні вибухи. У небі зафіксовано десятки дронів. Є влучання.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що, попри атаку БПЛА, які літають над російською столицею, у місті так і не оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що дрони влучили в один з найбільших НПЗ Москви. У мережі вже показали фото великого займання та стовпа диму, що утворився внаслідок цього. Окрім того, на тлі повітряної небезпеки в Капотні, район Москви, на НПЗ почали скидати тиск.

За даними Exilenova+, внаслідок атаки загорілось "серце" НПЗ — ЕЛОУ АВТ-6.

Наслідки атаки на НПЗ в Москві

Наслідки атаки на НПЗ в Москві

Пожежа після атаки дронів у Москві

Пожежа після атаки дронів у Москві

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, Москву масовано атакували дрони. Сили ППО нібито збили понад 60 дронів. У Міноборони РФ додали, що за ніч над Росією було "збито" 172 дрони.

Цікаво, що влучання та займання в столиці Росії наразі влада не коментує. Росіяни вже хвилюються, що атаки на московські НПЗ можуть призвести до дефіциту бензину, як у Криму та деяких містах Росії.

Як виглядає Москва після атаки дронів

Як виглядає Москва після атаки дронів

Додамо, що Московський НПЗ — це ключове підприємство нафтопереробної галузі РФ, розташоване в районі Капотня (м. Москва). Завод забезпечує близько 35% ринку палива Москви, поставляючи 40% бензину та 50% дизельного палива для регіону, а також паливо для столичних аеропортів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Саме ці літаки використовують росіяни для завдання ударів по Україні ракетами Х-22/Х-32, крім того, ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, та бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".