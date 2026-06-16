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Дефіцит бензину накриє Москву? Що відомо про атаку на НПЗ в російській столиці (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Москва Новина оновлена 16 червня 2026, 09:05
Москва. Фото Колаж, "Телеграф"

Місцева влада вже розповідає про "успіхи роботи" ППО

З ранку у вівторок, 16 червня, в Москві пролунали потужні вибухи. У небі зафіксовано десятки дронів. Є влучання.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що, попри атаку БПЛА, які літають над російською столицею, у місті так і не оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що дрони влучили в один з найбільших НПЗ Москви. У мережі вже показали фото великого займання та стовпа диму, що утворився внаслідок цього. Окрім того, на тлі повітряної небезпеки в Капотні, район Москви, на НПЗ почали скидати тиск.

За даними Exilenova+, внаслідок атаки загорілось "серце" НПЗ — ЕЛОУ АВТ-6.

Наслідки атаки на НПЗ в Москві
Наслідки атаки на НПЗ в Москві
Наслідки атаки на НПЗ в Москві
Наслідки атаки на НПЗ в Москві
Пожежа після атаки дронів у Москві
Пожежа після атаки дронів у Москві
Пожежа після атаки дронів у Москві
Пожежа після атаки дронів у Москві

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, Москву масовано атакували дрони. Сили ППО нібито збили понад 60 дронів. У Міноборони РФ додали, що за ніч над Росією було "збито" 172 дрони.

Цікаво, що влучання та займання в столиці Росії наразі влада не коментує. Росіяни вже хвилюються, що атаки на московські НПЗ можуть призвести до дефіциту бензину, як у Криму та деяких містах Росії.

Як виглядає Москва після атаки дронів
Як виглядає Москва після атаки дронів
Як виглядає Москва після атаки дронів
Як виглядає Москва після атаки дронів

Додамо, що Московський НПЗ — це ключове підприємство нафтопереробної галузі РФ, розташоване в районі Капотня (м. Москва). Завод забезпечує близько 35% ринку палива Москви, поставляючи 40% бензину та 50% дизельного палива для регіону, а також паливо для столичних аеропортів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Саме ці літаки використовують росіяни для завдання ударів по Україні ракетами Х-22/Х-32, крім того, ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, та бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Теги:
#Москва #НПЗ #Атака #Війна з РФ