Путіна турнуть із президентського крісла до кінця року? Ставки на відставку злетіли, скільки можна заробити

У світі все більше сумніваються у російському главі

На популярній платформі Polymarket злетіли ставки на те, що Володимир Путін не зможе втриматись у президентському кріслі до кінця 2026 року. Дедалі більше учасників прогнозують зміну влади у РФ та голосують за це своїми доларами.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані платформи. Згідно з ними, загальна сума ставок на цю подію вже перевищила 12 мільйонів доларів. Але найцікавіше, що ймовірність уходу російського лідера за кілька днів практично подвоїлася — з 9 до 17% з наступним відкатом до 14%. Це найбільший стрибок за останній місяць, який наочно свідчить, що трейдери дедалі більше схиляються до такого розвитку подій.

Цікаво, що на таких ринках часто роблять ставки інсайдери. Наприклад, американський оперативник, володіючи конфіденційною інформацією, поставив на викрадення Мадуро ще до початку операції та виграв 400 тисяч доларів. Але потім його заарештували та звинуватили у порушенні Закону про товарні біржі.

При цьому частка скептиків у прогнозі, як і раніше, переважає — 86% на те, що Путін правитиме далі. Деякі у коментарях навіть називають це "легкими грошима".

Зараз, поставивши 100 тисяч доларів на такий результат, якщо він справдиться, можна забрати близько 15 тисяч зверху. Якщо ставити на відставку Путіна і ця ставка зіграє, зі 100 тисяч можна зробити 650 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ставки на війну в Україні показали несподіваний результат.