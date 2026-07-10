Росія знову палає: дрони атакували важливий порт (фото та відео)

Дим видно здалеку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на п'ятницю, 10 липня, Росію атакували дрони. Після вибухів, які лунали практично всю ніч, у місті Таганрог Ростовської області виникла масштабна пожежа у районі місцевого порту.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, після атаки у Таганрозі горить портовий термінал ТОВ "Курганнафтопродукт", (ВАТ "Югтранзитсервіс"). Як видно на кадрах, зроблених очевидцями, з місця займання здіймається великий стовп густого чорного диму.

На ранок горіння триває. Фото: Exilenova+

Дим видно з різних точок міста. Фото: Exilenova+

Таганрог затягнуло димом. Фото: Exilenova+

Наслідки атаки. Фото: Exilenova+

Основна функція термінала — розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Порт Таганрог приймає судна, що курсують Азовським, Чорним і Середземним морями, а також судна типу річка-море.

Увага! Деякі відео можуть містити ненормативну лексику

Основні вантажі Таганрозького морського торгівельного порту — метал та вугілля. Також є контейнерний термінал.

Зазначимо, це не перший удар по порту у Таганрозі. Наприкінці травня цього року дрони Сил безпілотних систем уразили там танкер тіньового флоту РФ.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 9 липня в Росії спалахнули дві нафтобази. В Ставропольському краї, в Михайловську атакували нафтобазу "Лукойл-Югнєфтєпродукт", а у Твері — "Тверьнєфтєпродукт". Перед пожежами місцеві викладали в мережу відео з дронами в небі.