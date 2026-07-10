Россия снова пылает: дроны атаковали важный порт (фото и видео)

Дым виден издалека

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В ночь на пятницу, 10 июля, Россию атаковали дроны. После взрывов, гремевших практически всю ночь, в городе Таганрог Ростовской области возник масштабный пожар в районе местного порта.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, после атаки в Таганроге горит портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис"). Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, с места горения поднимается большой столб густого черного дыма.

Утром горение продолжается. Фото: Exilenova+

Дым виден из разных точек города. Фото: Exilenova+

Таганрог затянуло дымом. Фото: Exilenova+

Последствия атаки. Фото: Exilenova+

Основная функция терминала – разгрузка и погрузка нефтепродуктов на морские суда. Порт Таганрог принимает суда, курсирующие по Азовскому, Черному и Средиземному морям, а также суда типа река-море.

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Основные грузы Таганрогского морского торгового порта – металл и уголь. Также имеется контейнерный терминал.

Отметим, это не первый удар по порту в Таганроге. В конце мая этого года дроны Сил беспилотных систем поразили там танкер теневого флота РФ.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 июля в России вспыхнули две нефтебазы. В Ставропольском крае, в Михайловске атаковали нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт", а в Твери — "Тверьнефтепродукт". Перед пожарами местные выкладывали в сеть видео с дронами в небе.