Россия снова пылает: дроны атаковали важный порт (фото и видео)
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Дым виден издалека
В ночь на пятницу, 10 июля, Россию атаковали дроны. После взрывов, гремевших практически всю ночь, в городе Таганрог Ростовской области возник масштабный пожар в районе местного порта.
Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, после атаки в Таганроге горит портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис"). Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, с места горения поднимается большой столб густого черного дыма.
Основная функция терминала – разгрузка и погрузка нефтепродуктов на морские суда. Порт Таганрог принимает суда, курсирующие по Азовскому, Черному и Средиземному морям, а также суда типа река-море.
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Основные грузы Таганрогского морского торгового порта – металл и уголь. Также имеется контейнерный терминал.
Отметим, это не первый удар по порту в Таганроге. В конце мая этого года дроны Сил беспилотных систем поразили там танкер теневого флота РФ.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 июля в России вспыхнули две нефтебазы. В Ставропольском крае, в Михайловске атаковали нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт", а в Твери — "Тверьнефтепродукт". Перед пожарами местные выкладывали в сеть видео с дронами в небе.