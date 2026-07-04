Дрони знову атакували Санкт-Петербург. Після вибухів горить нафтовий термінал (фото і відео)

Наслідки атаки уточнюються

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Російський Санкт-Петербург зазнав атаки у суботу, 4 липня. Після численних вибухів, за попередніми даними, виникли пожежі в районі нафтового термінала та портової інфраструктури.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. На опублікованих кадрах можна побачити проліт дрона.

Підтвердження влучання по нафтовому терміналу "Санкт-Петербург". Фото: Exilenova+

Також з'явилася велика кількість фото та відео наслідків атаки. За попередніми даними, влучань було багато. Ймовірно, частина резервуарів нафтового термінала були пусті.

Горіння видно здалеку. Фото: Supernova+

Димлять кілька об'єктів. Фото: Supernova+

Наслідки візиту дронів. Фото: Supernova+

Виникло значне задимлення. Фото: Supernova+

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку БпЛА. Він заявив, що над областю "збито кілька десятків БПЛА противника". Він додав, що "падіння уламків" зафіксовано у районі порту Висоцьк. Це — один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря.

"Петербурзький нафтовий термінал" — що про нього відомо

Відстань по прямій від найближчої точки кордону України до Санкт-Петербурга становить близько 800 км. АТ "Петербурзький нафтовий термінал" (ПНТ) — один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Підприємство, засноване у 1995 році, розташоване на території Нафтоналивного району Ленінградського порту. Має значну пропускну здатність, що досягає 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. ПНТ визнаний підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки Росії.

Як повідомляв "Телеграф", місяць тому, 3 червня, Санкт-Петербург також атакували безпілотники. Після численних вибухів тоді виникла пожежа на найбільшому з нафтопереробних комплексів на північному заході Росії АТ "Петербурзький нафтовий термінал".