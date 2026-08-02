Довипендрювалися? Біля ключового складу WB, який спалили дрони, помітили "приманку"

Об’єкт добре видно на супутникових знімках

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У Самарській області після атаки на склад Wildberries помітили незвичну "інсталяцію" із російською символікою. Йдеться про великий російський триколор та символи "Z" і "V", які використовуються російською армією у війні проти України.

Така "приманка" для дронів знаходилася всього за кількасот метрів від місця удару. Інформацію про це публікує Telegram канал Astra.

Розмір цієї інсталяції приблизно 80 на 40 метрів і його добре видно на супутникових знімках.

Зазначимо, що в ніч на 2 серпня в Росії пролунала низка вибухів і деякі з них пролунали в селищі міського Типу Новосемейкіно в Самарській області Росії. Як стало відомо, внаслідок атаки дронів на території складу Wildberries сталася велика пожежа.

Командувач Силами безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у своєму Telegram-каналі також підтвердив удар по Wildberries. За його словами, самарський хаб є основним логістичним мостом між європейською та азіатською частинами Росії.

Удари по Wildberries

Починаючи з 18 липня Україна атакувала хаби Wildberries більш ніж у десятці міст – одне з них знаходиться в окупованому Криму. На сьогодні в Росії залишилося лише кілька десятків ключових розподільчих центрів, які вперше можуть стати цілями українських військових найближчим часом.

Хронологія поразок хабів Wildberries:

Котовськ (Тамбовська область) — 18 липня

Електросталь (Московська область) — 18 липня

Краснодар — 22 липня

Невинномиськ (Ставропольський край) — 22 липня

Воронеж — 23 липня

Гусів/Калинінградська обл. (або Подольськ, залежно від підрахунку зведень) — 23 липня

Сімферополь (Крим) — 24 липня

Новосаратівка/Уткіна Заводь (Ленобласть) — 24 липня

Шушари (Санкт-Петербург) — 24 липня

Єкатеринбург — 25 липня, однак у компанії заявили, що сам комплекс начебто не постраждав, а горіла парковка.

Рязань – 29 липня. Під масований удар безпілотників потрапив великий складський комплекс компанії, де постраждали близько 170 000 квадратних метрів приміщень.

Пенза – 30 липня. Горів логістичний комплекс російського маркетплейс Wildberries площею близько 90 тис. квадратних метрів.

Волгоград – 31 липня. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапив розподільчий центр компанії площею близько 44 тисячі квадратних метрів. Цей логістичний хаб обслуговує Волгоградську, Астраханську та низку сусідніх областей РФ. Після атаки над районом об’єкта зафіксували густий дим.

Новосімейкіно (Самарська область) — 2 серпня.

Найбільші об’єкти Wildberries. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі з’явилися нові яскраві кадри пожеж на хабах Wildberries у Петербурзі.