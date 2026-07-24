В Росії не буде безпечного куточка? Куди долетять обіцяні Зеленським дрони (карта)

Навіть Камчатка не буде у безпеці

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2027 року Україна отримає безпілотні апарати, які зможуть долати відстань у 5-10 тисяч кілометрів. До кінця поточного року вони літатимуть на 4000 км, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Телеграф" вирішив дізнатися, які російські міста опиняться у зоні дії українських БПЛА, та запитав про це нейромережі.

Штучний інтелект Claude назвав найвіддаленіші точки Росії від Києва по прямій та відстань до них:

Чукотка (Уелен, біля Берингової протоки) — приблизно 6900 км

Камчатка (Петропавловськ-Камчатський) — приблизно 7500 км

Земля Франца-Йосифа (найпівнічніша точка) — приблизно 3500 км

"Тобто вся територія Росії вкладається в коло радіусом приблизно 7500 км від Києва. Радіус 10 000 км — це вже суттєво більше: він виходить за межі Росії й сягає, наприклад, Аляски, північної частини Тихого океану чи глибоко в Арктику", – зазначив ШІ.

Тож заявлені 5000 км покривають майже всю європейську й значну частину азійської Росії, а от 10 000 км як показник — це вже теоретичний технічний максимум дрона, а не показник "довжини" самої Росії: реальна ціль на такій дальності майже завжди буде розташована значно ближче, ніж край можливого радіуса польоту.

До яких міст в РФ зможуть долітати дрони ЗСУ. Згенеровано Claude

Gemini також зауважила, що запас ходу у 4 000 – 10 000 км покриває практично всю територію Російської Федерації. Для порівняння та розуміння масштабів відстаней від кордонів України вона навела наступні приклади:

До 1 000 – 1 500 км: Центральна Росія, Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Казань, Татарстан, Північний Кавказ.

До 2 000 – 3 000 км: Урал (Єкатеринбург, Челябінськ), Західний Сибір (Тюмень, Омськ), Мурманськ, Республіка Комі, Норильськ.

До 4 000 км: Центральний та Східний Сибір (Новосибірськ, Красноярськ, Іркутськ, озеро Байкал).

До 5 000 – 10 000 км: Весь Далекий Схід (Якутія, Магадан, Хабаровськ, Владивосток, Камчатка, Чукотка).

"Таким чином, дальність у 5 000–10 000 км теоретично дозволяє досягати будь-якого регіону чи військово-промислового об'єкта на всій території РФ аж до узбережжя Тихого океану", – підсумував цифровий розум.

Раніше "Телеграф" зобразив на картах місця, де вже горіли склади російської компанії Wildberries, і ті, куди може незабаром прилетіти.