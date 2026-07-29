Двійник, проблеми зі здоров’ям, чи...? Чому Путін різко перестав носити улюблений аксесуар (фото)

Одна зміна у зовнішньому образі спровокувала безліч здогадок

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Останнім часом російський глава Володимир Путін почав з’являтися на публіці без годинника на руці — аксесуара, який уже вважався невід’ємною деталлю його образу.

Варто зазначити, що раніше глава Кремля практично завжди носив дорогий швейцарський годинник Blancpain, Patek Philippe або IWC і незмінно на правій руці. Але після 25 липня ситуація змінилася.

Саме того дня була остання фотографія, на якій годинник на руці Путіна ще був присутній.

Володимир Путін із годинником на руці 25 липня. Фото: Getty Images

А вже 26 липня на новому фото можна помітити, що годинника на руці немає.

Володимир Путін без годинника на руці 26 липня. Фото: Getty Images

Аналогічна ситуація спостерігалася і 27 липня.

Володимир Путін без годинника на руці 27 липня. Фото: Getty Images

28 та 29 липня на свіжих фотографіях Путін знову вийшов на публіку без улюбленого аксесуара.

Володимир Путін без годинника на руці 28 липня. Фото: Getty Images

Володимир Путін без годинника на руці 29 липня. Фото: Getty Images

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, які можуть бути причини відмови від улюбленого аксесуара. Цифровий розум назвав чотири ймовірні версії.

Двійники

Перша версія ШІ полягає в тому, що раптове зникнення улюбленого аксесуара Путіна може свідчити про зміну людини у кадрі.

Тобто, згідно з цим припущенням, на публічних заходах останніми днями Путіна заміняв його двійник, який міг просто не відтворити звичний образ до дрібниць і не вдягнути годинник.

Здоров’я

Друга версія стосується можливих медичних причин. Як зазначає штучний інтелект, причина відсутності годинника може бути пов’язана не зі зміною стилю, а зі станом здоров’я.

Тобто якщо голові Кремля проводили до його виступу медичні процедури в області зап’ястя або кисті, тоді носіння важких механічних годинників може викликати дискомфорт.

Бажання виглядати скромніше

Не секрет, що колекція наручного годинника Путіна коштує цілий стан і складається переважно з люксових швейцарських брендів. Однак в умовах жорстких санкцій та пропаганди "імпортозаміщення" показова демонстрація розкішних аксесуарів може дратувати населення

Таким чином, у цій версії ШІ припускає, що Путін міг відмовитися від носіння дорогого годинника і виглядати скромніше. Або причина може критися в банальній відсутності російських аналогів відповідного рівня.

Особливості зйомок та "параноя"

Ця версія стосується змін в організації публічних заходів та відеозйомок. На думку штучного інтелекту, наручний годинник може бути орієнтиром для визначення часу запису.

Тобто, завдяки годиннику можна було б встановити, о котрій саме було знято відео. Це ускладнює використання заздалегідь записаних матеріалів, так званих "консервів" або їх монтаж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто стане президентом Росії, якщо Путін помре. ШІ назвав 7 імен.