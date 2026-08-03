"Хвора людина". Путін зіграв у футбол на публіці та розгнівав росіян (відео)

Громадяни РФ звинувачують главу Кремля в цинізмі та недоумстві

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Глава Росії Володимир Путін взяв участь у фінальній церемонії конкурсу для школярів "Велика зміна". Він зіграв у футбол зі школярем на сцені у Красноярську, чим викликав хвилю обурення у соцмережах.

"Телеграф" зібрав коментарі інтернет-користувачів у Telegram.

Росіяни обурені тим, що глава Кремля розважається, тоді як у країні щоденні прильоти. Особливо громадян РФ зачепило, що це сталося у день загибелі дітей у селищі Архіпо-Осипівка під Геленджиком. Дрон упав на пляж внаслідок роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

Інтернет-користувачі обурені цинізмом російського диктатора, а багато хто припускає, що він просто вижив з розуму. У коментарях йому пригадали, як під час одного зі своїх публічних виступів він назвав війну "движухою".

Відчувається, що у росіян уже накопичилися претензії до Путіна. Зокрема, вони кілька разів порівнювали свою країну з КНДР через блокування Telegram, постановки з масовкою і не лише. Один із коментаторів написав: "Відібрав він майбутнє у Росії".

Також у соцмережах були такі висловлювання:

- Позавчора — вибух у центрі Москви, сьогодні дрон на пляжі рвонув, WB перманентно горить, а він м’ячі буцає. Але мене заблокують за цей коментар.

– Показуха.

- Він же вже зовсім з розуму вижив...

- Цей "гарант" краще б безпекою населення РФ перейнявся, а не м’ячі ганяв. Маразматик!

- Чергова показуха, та й школярів нагнали як чергову масовку, замість мешканців, у яких явно дуже багато суттєвих та потрібних питань замість футбольних м’ячів. Ось і виходить, що дивишся на це все і вже блювати хочеться від такого. Справи робити треба, а не прохолоджуватись із м’ячами.

Нагадаємо, оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна операція, яка мала змусити Росію погодитися на переговори, добігає кінця. Проте Кремль поки що не змінив своєї позиції. Натомість український лідер уже заявив про нову мету — зробити все можливе, щоб війна завершилася до зими.